总部位于新加坡的健康科技初创公司Doctor Anywhere日前表示，已经在其C1轮融资中获得了4080万美元融资。

值得一提的是，根据统计，加上本次融资后，Doctor Anywhere获得的融资总额已达近1.8亿美元。

据了解，这笔融资由Square Peg和Novo Holdings等机构提供。Doctor Anywhere在一份声明中表示，本次新资金将用于推进公司建立垂直整合的数字医疗生态，并扩大其专注于二级医疗领域的服务。

Doctor Anywhere成立于2017年。据介绍，最初，Doctor Anywhere仅专注于提供以视频或在线聊天的形式向医生咨询的远程问诊服务，而随着业务的增长，该平台也能通过旗下移动应用为病患群体提供包括到家护理和药品&保健品采购等一系列的在线医疗服务。

有数据表示，目前，Doctor Anywhere在新加坡、印尼、马来西亚、泰国、越南和菲律宾六国已拥有近250万用户。

在市场规划方面，据Doctor Anywhere在去年晚些时候接受外媒采访时表示，公司希望在今年年底实现1亿新元的收入。作为对比，该数字将是Doctor Anywhere22年收入的两倍。