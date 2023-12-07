全球旅游体验平台Klook客路旅行今日宣布完成2.1亿美元融资（约15亿元人民币）。此轮融资由Bessemer Venture Partners领投，其他投资人包括：BPEA EQT霸菱、Atinum Investment、Golden Vision Capital、泰国开泰银行和大城银行等。此轮融资还包括来自花旗银行、摩根大通和汇丰银行的银行授信，以支持Klook业务持续成长。

针对中国内地市场，Klook表示将积极探索出境自由行市场及入境业务。

Klook新一轮融资资金将策略性的分配到三个关键成长领域。在产品创新方面，将进一步做深全球目的地供应链和服务，并新增各大城市通票，让旅客购买更方便的同时也能享受更高的折扣。其次通过Klook Kreator社群联盟计划，扩大KOL和内容营销，透过真实的第一视角推进商品的传播和销售。第三则是透过持续整合的人工智能技术推动创新，例如最新与Google Cloud的合作，运用AI强化内容，包括自动翻译、内容生成和客服聊天机器人。

在市场层面，Klook更将进一步开展抢占亚太快速成长的新一代Z时代用户，并同样看好正在蓬勃恢复的中国市场，将在社交媒体营销上持续进一步的探索，通过优质内容与商品的结合，为用户提供更丰富的目的地玩乐选择。