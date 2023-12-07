真我realme举办了新品发布会，正式推出双擎旗舰——真我GT5 Pro。作为真我迄今为止最强的产品，真我GT5 Pro打破行业局限，实现性能和影像的双重越级，率先搭载最新的第三代骁龙8旗舰芯、行业最大底的IMX890超光影潜望长焦，同时在屏幕、闪充续航、外观设计、旗舰体验等方面也带来全面超越同档的旗舰体验。

真我GT5 Pro将于12月14日10点在全渠道正式开售，12GB+256GB首销限时价仅3298元起。真我GT5 Pro延续GT系列对性能的极致追求，搭载第三代骁龙8旗舰芯片，不仅性能全面提升，在应用启动速度、游戏帧率表现，还有影像处理等方面也都游刃有余，在一众旗舰机中保持顶级水平，让用户尽享性能自由。

为了让第三代骁龙8旗舰芯的性能发挥更加稳定，真我GT5 Pro还配备了行业有史以来最大VC面积的3VC冰山散热系统，对散热面积、结构、材料三方面进行升级，以达到最 佳散热效果。VC 散热面积达到行业最大的12000mm²，并首创3VC立体散热结构，真正实现垂直三腔体的快速散热，散热更快更高效，游戏帧率更稳、手感也更加舒适。极致性能除了有顶级散热的“冷静”输出，还要有完整彻底的性能释放。真我GT5 Pro全球首发极客性能面板2.0，支持自定义CPU调频，同时升级支持GPU自由调频模式，让用户不仅享受个性化的游戏体验，还能拥有更好的画面效果和更低的功耗。

为了让用户拥有超越同档的游戏体验，真我GT5 Pro还首发了超凡电竞光追引擎，真正实现次世代画质体验，带来犹如置身游戏战场的畅快体验。全新升级的游戏专属内存Pro，游戏闪进闪回切换自如，告别游戏等待时刻。此外，真我GT5 Pro还支持2160Hz电竞触控引擎、行业首创隔膜触控模式、燃模式、全面升级GT模式5.0、云加速电竞网络、全频段电竞天线矩阵等，为真我GT5 Pro的游戏体验全副武装，实力全面超越同档。

索尼双旗舰光影镜头，影像超越同档

真我GT5 Pro搭载索尼光喻LYT-808超光影主摄，这是索尼全新的高端传感器，也是真我史上最大底的主摄，1/1.4英寸大底，无论在成像素质、视频能力，还是HDR成像上，都能带来超强感光表现。强大的旗舰传感器，当然也要搭配旗舰级的算法，真我GT5 Pro带来全新升级的超光影引擎，以及ProLight超级夜景的RAW域无损处理，在夜色中也能最大限度捕捉“光源”，还原真实光影效果，让明暗变化更有层次。真我GT5 Pro真正实现让影像所见即所得，光影超越1英寸。

长焦已逐渐成为决定影像体验的关键，真我GT5 Pro搭载同档唯一IMX890超光影潜望长焦，以主摄级的超高规格，挑战行业最强暗光长焦。真我还与高通、虹软三方强强联合，在光学硬件、芯片算力、影像算法三大方面进行深度联调，带来行业首发的超芯长焦影像系统，实现了长焦影像在超高画质、超强性能、超优算法上的全面升级，也让真我GT5 Pro在长焦影像上一骑绝尘。

真我GT5 Pro是目前长焦最 好的第三代骁龙8手机，带来最强暗光长焦人像，将人像拍摄的立体感、光影氛围感直接拉满，轻松拍出质感人像大片；同时也是安卓首款支持长焦杜比视界HDR视频拍摄的手机，为用户的影像创作提供更多可能性。不仅如此，真我GT5 Pro还邀请著名导演陆川作为真我首位影像大师，联合打造陆川电影滤镜「光影有声」，用更具质感的光影，讲述影像故事。

真我GT5 Pro与京东方联合定制并首发无双屏，不仅实现行业最高峰值亮度4500nit，还行业首次实现手动最高亮度1000nit、全局最高亮度1600nit，做到了三大亮度行业第一。屏幕的极限亮度代表的是屏幕技术的上限，而真我GT5 Pro则将屏幕亮度体验上限全面拉高！

在护眼方面，真我GT5 Pro也同样超越同档，自研全新超动态护眼技术，70nit以下低亮度支持2160Hz高频PWM调光，高亮度支持DC调光并且实测SVM值＜0.25，做到全亮度护眼。同时还支持360°环境光感应、2万级调光，环境色自适应，实现全天候护眼，在任何场景下都带来最护眼的显示体验，真我GT5 Pro因此通过了德国莱茵全局护眼认证3.0。此外，真我GT5 Pro还拥有1.5K黄金分辨率，真正实现高画质与低功率的完美平衡；无双屏采用新一代8T LTPO技术，支持0.5Hz-144Hz智能刷新率、Pro-XDR高动态显示，支持播放杜比视界视频，随时享受美轮美奂的视觉体验。

真我GT5 Pro的无双屏，用突破上限的亮度体验、行业领先的护眼技术、全面优化的显示体验，挑战行业第一1.5K屏，为用户带来超越同档的屏幕体验。

真我每一代产品的设计都有独特亮点，这次真我GT5 Pro不仅带来经典设计的匠心打磨，更在质感上做到了全面超越。经典的中心圆设计，打造出全新的星耀光轨镜头，将奢表不锈钢精工齿轮设计与全新滚花精雕工艺相结合，尽显奢华质感。真我GT5 Pro共带来赤岩、皓月、星夜三款配色版本，前两款配色机身背部采用高阶科技纳米皮，超过50万次的耐磨测试，摸上去平滑细腻，耐磨亲肤；而星夜则采用星闪AG玻璃工艺，手感同样细腻丝滑。

不仅如此，真我GT5 Pro还采用独家的超硬铝金属中框，抗跌落性能提升40%，强度超越钛合金。不仅呈现曲中有直的设计美感，更保持了功能上的实用性与耐用性，在细节之处彰显品质。

这一次，真我的黑科技也“出手”了。真我GT5 Pro行业首创疾速掌纹解锁，在息屏场景下，打开手掌靠近屏幕，即可实现亮屏并快捷解锁；首次搭载AI手势操控系统，12种隔空手势，带来全场景隔空交互，刷短视频、点赞和截图都很便捷。闪充续航方面，真我GT5 Pro带来5400mAh巨无霸电池+100W光速秒充+50W无线闪充梦幻组合，让用户在任何场景下，都无需为续航焦虑。

综合体验方面，真我GT5 Pro出厂搭载realme UI 5.0系统，全新的流体云、文件中转站、新小布智能助理等多项功能，给用户带来更高效、更智慧、更好用的系统体验。真我GT5 Pro还搭载万能红外遥控、全方位感应增强版NFC、X轴线性马达、杜比全景声双扬声器、IP64防尘防水等功能，用更全面的旗舰体验，打造越级体验新标准。

首销限时价3298元起，12月14日10点全渠道开售

真我GT5 Pro不仅产品力超越同档，而且价格超越预期，提供四个内存版本，其中12GB+256GB售价3399元，首销价3298元；16GB+256GB售价3699元，首销价3598元；16GB+512GB售价3999元，首销价3898元；16GB+1TB售价4299元，首销价4198元。