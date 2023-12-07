到 2024 年底，欧洲各地的Stellantis品牌官方经销商地点将安装快速充电站网络（> 50 kW）。这些充电站将采用 Free2move Charge 联合品牌，这是一个全面的生态系统，可满足任何地方的电动汽车充电和能源需求无论如何，这体现了 e – ABC的承诺 ：轻松充电 。

随着对快速、可靠的公共充电需求的增加，Stellantis 正在与两个主要合作伙伴合作，向其电动汽车客户和所有其他电动汽车驾驶员（无论品牌如何）扩展快速充电服务：Stellantis 经销商网络，该网络将提供定位站点，并选择知名的充电点运营商（CPO）来投资、开发和运营充电站。

优先考虑客户的舒适度和充电的便捷性，每个站点都将配备多个快速充电站，使零售网络能够提供无缝、一流的充电体验。零售商将受益于知名度和流量的增加，征服新的电动汽车客户，同时为其忠实客户提供新服务。Stellantis品牌电动汽车客户将通过Free2move Charge Go应用程序获得优惠的充电费率，并可以在探索电动汽车生态系统的同时测试和了解公共充电。

扩大充电基础设施并为所有客户提供电动出行对于加快 Stellantis Dare Forward 2030 战略计划至关重要，目标是在欧洲实现 100% 乘用车 BEV 销售组合，以及 50% 乘用车和轻型卡车 BEV 销售组合到 2030 年，Stellantis 将在美国实现这一目标。Stellantis 有望在 2038 年成为碳净零公司（涵盖所有范围），并对剩余排放量提供个位数百分比补偿。