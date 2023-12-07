作为丰田在欧洲的第一款大型商用货车，PROACE MAX 与更新的 PROACE 和 PROACE CITY 一起加入了扩展的 PROACE 车辆系列，成为丰田专业商用车综合产品组合的一部分。

新型电池电动动力系统以适合任何任务的各种配置提供灵敏的驾驶、乘坐舒适性和大容量运输，而不牺牲实用性或可靠性。电池电动 PROACE MAX 完善了全电动 PROACE 货车和客车系列，强调了丰田实现碳中和的多途径方法。丰田认为，所有客户，包括购买商用车辆的客户，都需要各种负担得起且实用的选择，以加快当前二氧化碳减排的步伐，并为未来向零排放出行的过渡做出贡献。

PROACE MAX 拥有引人注目的外部设计，以其独特的前脸为中心，具有与车辆颜色相匹配的时尚上部元素，该元素围绕哑光黑色格栅延伸，整齐地延伸到颜色匹配的前保险杠中。

全 LED 头灯，以及具有转弯功能的雾灯，可提供更好的视野，使高级 Comfort 车型的外观大胆而粗犷，哑光黑色格栅和独特的 16 英寸合金轮毂。

在坚固而舒适的机舱内，Comfort 车型配备了现代化的 7 英寸彩色数字仪表盘，可清晰地提供信息，而全连接多媒体体验包括高清 10 英寸触摸屏。实用的中央杯架、方便的仪表板存储选项和时尚的镀铬装饰营造出实用、现代的外观。新型 PROACE MAX 有多种尺寸可供选择，客户可以根据自己的需求选择最合适的尺寸，包括通过多功能转换可能性执行特殊任务。

全厢式货车共有六种不同尺寸可供选择，基于两种轴距选项：3,450 毫米和 4,035 毫米，三种不同的长度（5,413 毫米、5,998 毫米和 6,363 毫米）和三种不同的高度（2,254 毫米、2,524 毫米和 2,764 毫米）毫米）。这些组合提供 10 立方米至 17 立方米的宽敞货物区域体积，足以轻松容纳 5 个欧洲托盘。

除了全套货车产品外，PROACE MAX 也是执行特殊任务的适应性强的伴侣。它还提供工厂制造的单向或三向自卸车和侧卸配置，包括带有第二排四个座位的双排座驾驶室选项，使其座位容量达到七个。

柴油动力 PROACE MAX 的车辆重量从 3,300 公斤到 3,500 公斤不等，电池电动选项的车辆重量为 3,500 公斤或 4,250 公斤，具体取决于配置，所有型号都具有令人印象深刻的承载和牵引能力。电池电动 PROACE MAX 凭借 1,500 公斤的有效负载能力和 2,400 公斤的牵引能力（取决于尺寸配置）在同类产品中处于领先地位。对于柴油车辆，有效负载可达 1,425 公斤，牵引能力可达 3,000 公斤，具体取决于长度和高度的组合。

PROACE MAX 的装卸非常简单，得益于全高门和实用的方形开口，宽 1,562 毫米，高 2,030 毫米，门槛低，方便进出。车门首次在丰田汽车上打开 270 度，最大限度地提高路边装载空间和进入驾驶室的通道，同时滑动侧门打开至 1.25 m，宽度足以装载欧洲托盘。

高性能电池电动动力系统为新款 PROACE MAX 带来了电动汽车驾驶的动力、舒适性和成本效益。凭借 270 DIN hp (200 kW) 的功率和 410 Nm 的扭矩，实现了电动车典型的轻松驾驶和平稳、舒适的乘坐体验，这使得 PROACE MAX 能够轻松应对最艰巨的工作。

全电动 PROACE MAX 的续驶里程可达 420 公里（WTLP 标准），足以满足实际的日常操作。三种驾驶模式允许驾驶员通过 Eco、Normal 和 Power 预设来调整加速度和最高速度，以实现手头任务的性能和行驶里程之间的适当平衡。

当高性能 110 kWh 电池需要更多能量时，可通过功率高达 150 kW 的快速充电系统在短短 55 分钟内将其充电至 80%，从而最大限度地减少长途旅行中的停机时间。还提供 11kW 交流车载充电器，方便通过商业或家庭系统充电，例如夜间或车辆长时间停放时。

新款 PROACE MAX 代表了丰田汽车欧洲公司与Stellantis之间的更深入合作，该合作始于 2012 年，使两家公司都能从开发和生产成本优化中受益。Stellantis 位于波兰格利维采和意大利阿泰莎的工厂将生产 PROACE MAX。

新款 PROACE MAX 将于 2024 年上市。