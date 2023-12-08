亚马逊云科技在2023 re:Invent全球大会上宣布，比亚迪选择亚马逊云科技作为云服务提供商，在车联网领域展开技术合作，加速拓展全球业务。

亚马逊云科技为比亚迪的运营提供了可扩展、可靠和安全的基础设施，例如存储车辆系统数据的Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）可以提供行业领先的持久性、可用性、可扩展性和安全性。借助Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）和内容分发网络服务Amazon CloudFront，比亚迪构建了车联网平台，自动部署新功能和应用程序，比如最新的车载导航或娱乐服务，实时为驾驶员和乘客提供高性能和互动式的车内体验。借助亚马逊云科技的这些服务，比亚迪可为用户提供更加个性化的驾驶和车内娱乐体验，例如支持多种语言的语音控制功能，方便用户根据自己的需求和习惯进行操作，控制车内温度、播放音乐等。车辆还支持远程控制，用户可以提前开启车内空调，让旅途更舒适。

通过亚马逊云科技，比亚迪车联网平台可以实现自动更新，从而提高全球不同地区的车辆安全性、可操作性，提高维护效率以及整体驾驶体验。例如，用户可通过比亚迪应用程序远程监控车辆状态，包括电池电量和行驶里程，还可以实现远程锁车、车辆定位及寻车，帮助用户更安全便捷地使用车辆，提升出行体验。

比亚迪借助亚马逊云科技管理车辆，确保车联网平台满足合规标准，保障网络安全和用户隐私。例如，比亚迪利用亚马逊云科技广泛的安全性、身份与合规服务，对车联网应用实施七层防护，防范常见的漏洞和网络攻击，为用户提供高度安全、稳定可靠的新能源汽车。

另外，亚马逊也为比亚迪沉浸式的车载感官体验提供加持。目前，比亚迪在欧洲市场的智能网联汽车已经配备了Amazon Music，为用户提供高质量的音乐流媒体服务。这一功能现已成为新车的标配，2023年慕尼黑车展（IAA MOBILITY 2023）上推出的BYD SEAL（国内命名为“比亚迪海豹”）也配备此功能，用户仅需通过简单的语音指令即可搜索音乐库，控制喜爱的播放列表或播客。为提供更丰富的驾乘体验，该功能将通过无线网络升级在欧洲更多车型上线。

“亚马逊云科技的创新性与安全性可以帮助我们在全球提供安全、舒适和便捷的智能网联汽车，持续提升客户满意度。”比亚迪品牌及公关处总经理助理罗昊表示，“我们与亚马逊云科技有着相同的理念——安全和客户至上。我们相信，随着比亚迪开始拓展全球业务，我们与亚马逊云科技的合作将带来革命性的汽车解决方案，并为全球更多消费者提供可靠、智能的车联网体验。”

“亚马逊云科技的先进技术正在助力比亚迪拓展全球业务，将电动汽车推向全球的新市场。”亚马逊云科技全球汽车及制造行业事业部总经理Wendy Bauer表示，“比亚迪希望利用云计算持续创新，亚马逊云科技很荣幸支持其建立行业领先的车联网平台，为消费者创造独特的体验，并促进其全球业务的扩展。我们期待继续与比亚迪继续合作，将客户对未来出行的愿景变为现实。”