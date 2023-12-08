根据Canalys发布的数据，2023年第三季度，欧洲（不含俄罗斯）智能手机出货量同比下降6%至3200万部。虽然第三季度已是连续第10个季度的同比下滑，但随着2024年的临近，有迹象表明市场需求将会增加。在厂商排行榜中，尽管三星出货量同比下降6%，但其以35%的市场份额稳居榜首。苹果排名第二，市场份额为22%，下跌13%，但iPhone 15的强劲表现在一定程度上抵消了跌势。

苹果和三星着眼于新兴且高端机型

Canalys分析师Runar Bjørhovde说道，“尽管苹果和三星发布了新品，但三季度严峻的需求环境对它们的影响尤为明显。就苹果而言，其下滑的主要原因是老款机型的出货量较2022年第三季度出现急速下降，而部分原因是为了避免iPhone 14及更老款机型的库存过剩，鉴于欧盟USB-C的法规，这些旧机型必须在2024年末前逐步停售。相反，iPhone 15有一个强劲的开局，与iPhone 14发布季度相比，出货量大增59%。整个欧洲区域的首发价格下调为其良好的表现提供了支撑。低端的A系列是三星出货量走低的症结所在。出于对营收和利润目标的考虑，三星已减少了对A系列的投入。在折叠屏机型出货量同比增长38%以及中端A系列和S系列的稳健表现下，这一举措使得三星在欧洲创下最高的季度平均售价。总体而言，三星和苹果的表现凸显了市场对最新高端机型的强劲需求，即便高端市场已经开始萎缩。”

小米、摩托罗拉和TCL当季表现出色

Canalys研究分析师Brandon Gurney表示，“除了前两名厂商外，市场形势开始有所好转，多数厂商在第三季度实现了环比增长。中低端市场的需求依然有限，但三星撤离低端市场给其他厂商创造了机会。小米排名第三，年增长率持平，但在连续六个季度下滑后已有所改善。这得益于红米和红米Note 12在中欧和东欧的强劲增长。摩托罗拉在欧洲市场持续取得进展，出货量同比激增30%，创下自加入联想公司后的最佳季度表现。TCL排名第五，同比增长0.8%至80万部。”

智能手机市场有望在2024年实现增长

Bjørhovde表示，“2023年的出货量将达到近十多年来的最低水平，但随着2024年的临近，市场呈现复苏的迹象。Canalys预测，市场将在2024年增长4%，2020年和2021年中端机的换机周期将会在上半年为厂商提供机会。对于那些希望在2023年挽回业绩，以创造2024年的良好开局，并在2024年上半年清理渠道库存的厂商来说，今年余下的时间非常重要。鉴于本年的消费者支出较为谨慎，那些为了等待优惠和促销活动而推迟购买新设备的买家成为了厂商的破局希望。不过，利润仍是所有市场参与者的关键，所以在激烈的价格和折扣战中，消费者应留意虚假的节庆折扣活动。”