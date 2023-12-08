DTS 品牌三十周年密友会活动上海站于 2023 年 12 月 8 日举办。这是继今年 9 月的北京站之后，DTS 核心解决方案全场景应用展示及体验活动的第二站，更是 DTS 三十周年系列事件的收官之作。Xperi 公司（DTS 母公司）副总裁、大中华区总经理郎正武表示：“本次活动代表了 DTS 以往三十年发展的缩影以及未来前行的风标。”

据了解，上海站的活动主题为“三十而励，共享声宴”。DTS 于现场回顾了品牌三十年来的发展历程及重要突破，分享了公司未来的战略核心，并将聚焦在影院、家庭影音、移动终端、游戏和车载娱乐等不同应用场景的代表性解决方案进行了全面且深入的演示。所带来的如临其境的声音盛宴让现场各方来宾直言震撼。

“DTS 旗下所有解决方案的推出，皆是源自对用户需求的全面理解与探究，源自对应用场景的深度调研与洞察，源自对声音体验的无限专注与追求。”郎正武介绍道：“我们要确保 DTS 的每一个解决方案都有足够到位的体验价值、都能为‘DTS’这个品牌加分。”

DTS:X Ultra、DTS Headphone:X 和 DTS SoundUnbound 是 DTS 专门针对电脑、移动设备和游戏体验而打造的解决方案，致力于精准还原音源方位，全方位增强游戏环境音效感知，为用户打造沉浸式的游戏音频体验。在活动现场的电竞体验区，DTS 以合作伙伴产品惠普暗夜精灵 9 游戏笔记本、飞利浦 TAG4106 游戏耳机、HyperX Cloud III 飓风 3 游戏耳机、红魔 DAO TWS 氘锋全场景电竞旗舰耳机，以及罗技 Yeti 麦克风为载体，对以上解决方案进行了沉浸式的演示，赢得了现场电竞爱好者们的一致赞赏。

家庭娱乐体验区中，首个以无线方式轻松连接电视、扬声器、条形音箱、低音炮等设备的无线环绕声技术 DTS Play-Fi 与 IMAX Enhanced 专属片源的强强组合，为来宾献上了一场视听双料盛宴。DTS Play-Fi 具备“无线、无损、低延迟、多房间”的特点，其兼容性极高，只需用户所选产品支持 DTS Play-Fi，便可将不同品牌的影音产品自由搭配使用，通过 Wi-Fi 向家中每个房间传输优质的无线音频流。而 IMAX Enhanced 这个由 DTS 携手 IMAX 共同推出的全新授权及认证项目，具备惊艳画质、震撼音效、超大画幅的独特优势，并且拥有 IMAX Enhanced 专属片源。

该区域的演示由既支持 DTS Play-Fi，也通过了 IMAX Enhanced 认证的两组产品飞利浦 70 英寸 MiniLED 环景光电视 PD9000 和飞利浦旗舰影院 Fidelio One 共同完成。

在北京站活动中引发众人惊叹的“DTS 沉浸式音频制作”幕后探秘体验区不仅在上海站得以保留，而且还进行了体验升级，让现场每位来宾均拥有更加独立的时间段，可以在专业技术人员的指导下，了解 DTS:X专业渲染和制作工具进行沉浸式音频创作的过程，切身感受 DTS 如何让内容创作者更简单、高效地制作优质的多声道甚至沉浸式内容。

此外，近期 IMAX Enhanced 在移动端的代表性产品——惠普旗下笔记本电脑惠普星 Book Pro 14 锐龙版和荣耀平板 Magic Pad，以及支持 DTS 音效的 GPD WIN mini 电竞屏翻盖掌机等产品也在活动中带着惊艳的视听效果悉数亮相。

凭借引领行业的技术解决方案以及品类全面的合作产品所带来的极致体验，DTS 品牌三十周年密友会活动上海站顺利举办，这也代表着 DTS 三十周年系列事件的圆满收官。

三十周年，对任何一个企业来说都是值得铭记的里程碑，也是激励企业在后续发展中引吭高歌的强劲动力。面对日新月异的市场需求和快速变革的行业态势，郎正武表示，DTS 将持续进行科技创新，不断探索应用边界，始终以推动行业的发展、满足用户的追求为己任。