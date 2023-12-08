在与电池交换技术公司 Ample 签署具有约束力的协议后，Stellantis 将成为首批采用电池交换技术的西方汽车制造商之一。

此次合作最初将使两家公司致力于将 Ample 的模块化电池交换解决方案集成到 Stellantis 的电池电动汽车中。最初，西班牙马德里 Free2move 汽车共享服务的 100 辆菲亚特 500e车型将于 2024 年安装可更换电池。Ample 的技术允许在 5 分钟内更换电池。

所使用的模块化电池被设计为电动汽车原装电池的直接替代品。Ample 的电池可以安装到任何电动汽车中，并且可以适合所有 Stellantis 电动汽车，而无需汽车制造商重新设计其车辆平台。

Stellantis 充电与能源业务部高级副总裁 Ricardo Stamatti 表示：“与 Ample 的合作是 Stellantis 探索各种途径，为我们的电动汽车客户提供移动自由的另一个例子。” “除了我们关注的其他项目外，Ample 的模块化电池交换解决方案还有机会为我们的客户提供更高的能源效率、出色的性能和更低的里程焦虑。我们期待着用我们出色的菲亚特500e 来执行初始计划。”

Ample 可以在短短三天内建立一个电池交换站。当 Ample 车辆接近车站时，车辆会立即被识别，驾驶员通过专用移动应用程序启动电池更换。该服务可以在订阅服务的基础上提供，从而降低电动汽车的总前期成本。

Ample 首席执行官哈立德·哈苏纳 (Khaled Hassounah) 表示：“在 Ample，我们相信让每个人都能毫不妥协地使用电动汽车的重要性，这是我们对降低温室气体排放产生重大影响的唯一途径。” “提供引人注目的电动汽车，并且可以在不到五分钟的时间内充满电，这将有助于消除电动汽车采用的剩余障碍。我们期待与 Stellantis 合作，在世界各地的社区部署我们的联合解决方案。”

两家公司正在讨论实施电池交换技术，“以满足其他 Stellantis 平台和地区的 Stellantis 车队和消费者需求”。