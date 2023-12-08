据彭博社报道，特斯拉超级计算机“Dojo”项目负责人 Ganesh Venkataramanan 已在上个月离职，这对特斯拉的自动驾驶技术来说，可不是一件好事。

Ganesh 此前负责特斯拉 Dojo 超算项目的时长已达 5 年。在他出走之后，Dojo 项目的负责人由苹果公司的前高管 Peter Bannon 接任，Bannon 在特斯拉已经拥有 7 年的主管职位经验。

Dojo 是特斯拉自己的定制超级计算机平台，用于人工智能机器学习，帮助训练其自动驾驶的视觉技术等。报道称，Dojo 采用了由 Ganesh、Peter 和其他一些硅行业“大佬”设计的定制 D1 芯片。

另有两名知情人士透露称，特斯拉“最近几周”还在加州帕洛阿尔托的一个集中地点为 Dojo 安装了硬件，而它一直都依赖不同地点的多个数据中心。其中一人表示，截至当地时间本周三，Ganesh 已从特斯拉的员工目录中“消失”，且该小组内至少还有一名成员也已经离职。

目前尚无法得知这些高管或员工离职的原因，但他们的出走对这个号称造价昂贵、技术先进的项目构成了打击。

据此前报道，在去年的特斯拉 2022 AI Day 上，官方展示了其定制 Dojo 超级计算机的最新成果，功耗强到把当地的变电站都搞跳闸了。

今年 9 月，摩根士丹利分析师在当月的一次盘前交易中表示，特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及，从而为这家电动汽车制造商带来近 6000 亿美元的市值增长。

特斯拉于 7 月份开始生产 Dojo 超级计算机，用于训练自动驾驶汽车的人工智能（AI）模型，并计划在明年之前为 Dojo 投入超过 10 亿美元。