丰田是否在新一轮的新能源车技术路线上踌躇不前了么？在过去的几年，普遍共识是丰田落后了。为了展示其未来转向新能源车的信心，丰田发布了多款概念车，展示自己的实力和未来构想。电气化和智能技术领域的进步使丰田能够在 2021 年已经指明的方向上继续前进，当时作为公司纯电动汽车 (BEV) 愿景的一部分，其推出了首款运动概念车。

新款城市 SUV 概念车

丰田预览了其未来欧洲电动汽车战略，通过新的SUV概念车进行，暗示了一款新型专用电池电动汽车的量产版本，计划于 2024 年投放市场。这款新车将是计划推出的六款专用纯电动汽车系列中最紧凑、最方便的一款，并将在 B-SUV 领域展开竞争，丰田预计该领域将成为欧洲最大的纯电动汽车市场之一。

丰田凭借混合动力电动 Yaris Cross 已在 B-SUV 领域享有盛誉，该车型是同类产品中最畅销的车型。它借鉴了这一经验，开发了一款真正的纯电动 SUV，该 SUV 具有多功能性设计，可满足欧洲客户的优先需求。它还将提供丰田品牌标志的质量、耐用性和可靠性。

丰田 Urban SUV 概念车具有真正的 SUV 风格，紧凑的车身、坚固的肩膀和较高的驾驶位置。灵活的内部空间得到最大化，可以根据需要轻松调整乘客或负载空间的优先顺序。前轮驱动和全轮驱动动力系统均可供选择，其中全轮驱动是丰田产品 DNA 的关键部分。同样，量产车型将提供双电池策略：客户将能够在两种电池选项之间进行选择，具有不同的容量以满足他们的需求，并优先考虑可达性或行驶里程。

通过其多路径战略，丰田设想了一个未来，通过实际推出具有先进的替代燃料和零排放动力总成技术的产品组合来实现碳中和。在欧洲，丰田计划到 2026 年推出六款专用 BEV 车型。多样化的电气化产品组合将有助于推动丰田汽车欧洲公司实现到 2035 年专门提供 ZEV 并到 2040 年实现完全碳中和的目标。

目前，丰田仅确认了其尺寸：长 4300 毫米、宽 1820 毫米、高 1620 毫米。更多细节和生产型号将于 2024 年公布。

丰田 FT-Se 概念跑车

丰田通过零排放 FT-Se 电池电动两座概念车展示了高性能跑车令人兴奋的潜在未来。FT-Se 概念融合了 TOYOTA GAZOO Racing 致力于通过参与赛车运动制造更好的汽车而获得的专业知识，提出了驾驶员与车辆的关系如何发展和深化的愿景。FT-Se 的名字取自“未来丰田运动电动车”，是碳中和时代的高性能概念车。它融合了纯两座跑车令人惊叹的时尚、流畅的轮廓，并采用了下一代电池电动技术。

它的高度为 1,220 毫米，紧凑，让人回想起过去的经典跑车，而 1,895 毫米的宽度则营造出一种有目的的姿态，结合平滑曲线和侵略性线条的尖端前部设计更加突出了这一点。4,380 毫米长的时尚轮廓凭借其空气动力学线条、独特的梯形形状和令人回味的后扰流板引人注目。在内部，新一代驾驶舱提供直观的控制和更身临其境的驾驶体验，仪表板轮廓较低，确保高可见度。新设计的护膝可保护驾驶员和乘客在驾驶过程中免受重力的影响，无论是在公路上还是在 FT-Se 的自然栖息地——赛道上。

增强的操纵稳定性和空气动力学性能补充了高性能下一代电动动力系统的响应和纯粹的刺激。最新电池具有低高度和高能量密度，是使 FT-Se 突破性能界限的重要因素。该技术与电机、变速箱和空调装置等部件的尺寸缩小和重量减轻相结合，为增强传统跑车品质（如稳定的转弯、灵敏的操控和自信的制动）提供了新的可能性。

FT-Se 旨在通过持续的软件更新等不断发展，同时通过定制和便捷的功能实现无压力操作，反映驾驶员的生活方式和个人价值观。丰田认为，未来的移动出行将超越提供实体交通工具的范畴，而成为生活方式的伙伴。FT-Se 概念的愿景是让纯电动跑车成为一款独一无二的车辆，让驾驶员心跳加速并建立长期联系。

丰田 FT-3e 概念车

FT-3e 采用多功能新一代 BEV 架构，可打造多种产品，包括雷克萨斯 LF-ZC 豪华轿车和以性能为导向的FT-Se跑车。这些下一代纯电动汽车旨在实现尽可能低的重量和优化的空气动力学，以提高效率和续航里程，同时注重高效的资源利用。

FT-3e 这一概念还涵盖了广泛的未来技术，这些技术不仅仅提供与社会联系的碳中和移动性，还充当汽车本身或其周围环境的数据和能源传输媒介。它的外观设计简洁，融合了先进的造型和美学，车身线条和表面尽可能简单。数字显示屏从车身下侧延伸至车门上部。当驾驶员接近车辆时，这些信息会显示信息，例如电池充电状态、车内温度和空气质量。FT-3e 比bZ4X长 17 厘米、宽 14.5 厘米、低 5.5 厘米。