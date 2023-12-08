Yotta Data Services 日前宣布，携手英伟达（NVIDIA），将先进的 GPU 计算基础设施和平台引入到其 Shakti Cloud 平台中。通过此次合作，印度的众多组织、企业、AI 研究人员和初创企业将受益于最先进的 AI 性能，进而助力印度实现 AI 解决方案的进步。Yotta 的客户可借助此项服务实施大型语言模型 (LLM) 和其他 AI 工作负载的训练，满足日益增长的印度、亚洲和全球市场需求。

Yotta 已大量订购 NVIDIA H100 Tensor Core GPU（专为支持 AI 和 HPC 工作负载而设计的强劲 GPU）。其预计到 2024 年 1 月将有 4096 个 GPU 投入使用，到 2024 年 6 月将有 16384 个 GPU 投入使用。在发展印度主权 AI 版图的愿景下 NVIDIA 将全力支持 Yotta，Yotta 计划到 2025 年底将 GPU 数量大幅稳定增加至 32768 个。这将充分满足研究实验室、企业和初创公司在高性能计算 (HPC) 和 AI 工作负载领域对高性能 GPU 的庞大需求。

借助此次合作，Yotta 将成为 NVIDIA 合作伙伴网络在印度的首家 Nvidia 云合作伙伴 (NCP)，并作为精英合作伙伴，被纳入全球 NCP 名单。

除此之外，Yotta 正部署一种由 NVIDIA 提供支持的参考架构，其采用 NVIDIA InfiniBand 网络，以实现 GPU 集群在大规模的 AI 训练和推理工作负载以及 HPC 工作负载中的出色性能。

在项目启动之初，Yotta 的 Shakti Cloud AI 平台就涵盖了包括基础 AI 模型和应用程序在内的多种 PaaS 服务，旨在助力印度企业构建强劲的 AI 工具和产品。

Yotta 计划将一个包含 16384 个 GPU 的集群部署在其位于 Navi Mumbai 的广受赞誉的亚洲最大 Uptime Tier-IV 数据中心 NM1 内。随后，Yotta 计划在其最新、最大的超大规模数据中心 D1 部署一个类似规模的集群，该数据中心位于德里附近的 Greater Noida。

此次合作正值印度 AI 应用显著增长之际，印度已逐渐成为研究、线上游戏和数字内容创作的中心。预计印度的 AI 应用的复合年增长率将超过 20%，到 2030 年有望达到 140 亿美元。据估计到 2025年，印度的游戏产业同样将经历快速增长，有望达到 50 亿美元。这些行业都极度依赖 GPU 计算以满足客户的预期需求。

Darshan Hiranandani，Yotta 联合创始人兼董事长，以及 Yotta 联合创始人兼行政总裁 Suni Gupta都异常兴奋：“能够与全球 GPU 技术领军企业 NVIDIA 合作，在印度推出我们的 Shakti Cloud 平台，与印度总理阁下的数字 Bharat 愿景相契合，进而开启计算创新的新时代，我们深感荣幸。能够迈出这一步，我们深感欣慰。我们将借助可扩展云和数据中心基础设施以及 NVIDIA 的先进 GPU 技术，为印度企业、政府、初创公司和研究人员提供独一无二的 GPU 即服务解决方案，推动 AI、机器学习、游戏、内容创作和科学研究等领域的进步。通过将 NVIDIA GPU 的强大功能作为服务提供，Yotta 致力于加速印度各地的创新和行业转型，以推动增长、提高效率和追求卓越。作为我们发展历程中的一个关键节点，我们对此次合作为客户和整个印度带来的无限可能性感到兴奋不已。我们同时要感谢信息科技部以及 Maharashtra 和 Uttar Pradesh 政府的不断支持，让这一目标的实现成为可能。”

NVIDIA 全球业务运营执行副总裁 Jay Puri 对这一进展评论道：“印度已发展成为充满活力的科技创新和数字化转型中心。我们与 Yotta 的合作将有助于开拓专用基础设施的利用，实现 AI 的大规模应用，并为印度客户提供 GPU 功能，加速 AI 的发展，推动各行业创新。”

合作的关键亮点包括：

加速印度 AI 计算的发展：Yotta 将通过 NVIDIA GPU 硬件，助力印度企业大幅提升为全球市场打造强劲 AI 工具和服务方面的能力。

普及 GPU 算力：Yotta 将协助各规模的印度企业按需获取 GPU 资源，从而实现运营和创新转型。

推动创新：Yotta 的愿景是通过 GPU 即服务 (GPUaaS) 在 AI、游戏、科学研究、数据分析等领域实现创新，将印度塑造为全球技术领军者。

强劲的世界级基础设施和技术：利用 Yotta 的顶级数据中心和云服务，企业能够在安全且可扩展的环境中使用 NVIDIA GPU。

颠覆市场格局及实现扩张：Yotta 将利用 NVIDIA 技术，通过提供按需和可扩展的 GPU 资源，打破传统的企业获取 GPU 计算的方式，为新的客户群和各个行业开启新的可能性。

Yotta 旨在让 GPU 资源得到普及，推动各行业不断创新，并提升其竞争力。