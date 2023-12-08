Yotta Data Services 日前宣布，携手英伟达（NVIDIA），将先进的 GPU 计算基础设施和平台引入到其 Shakti Cloud 平台中。通过此次合作，印度的众多组织、企业、AI 研究人员和初创企业将受益于最先进的 AI 性能，进而助力印度实现 AI 解决方案的进步。Yotta 的客户可借助此项服务实施大型语言模型 (LLM) 和其他 AI 工作负载的训练，满足日益增长的印度、亚洲和全球市场需求。
Yotta 已大量订购 NVIDIA H100 Tensor Core GPU（专为支持 AI 和 HPC 工作负载而设计的强劲 GPU）。其预计到 2024 年 1 月将有 4096 个 GPU 投入使用，到 2024 年 6 月将有 16384 个 GPU 投入使用。在发展印度主权 AI 版图的愿景下 NVIDIA 将全力支持 Yotta，Yotta 计划到 2025 年底将 GPU 数量大幅稳定增加至 32768 个。这将充分满足研究实验室、企业和初创公司在高性能计算 (HPC) 和 AI 工作负载领域对高性能 GPU 的庞大需求。
借助此次合作，Yotta 将成为 NVIDIA 合作伙伴网络在印度的首家 Nvidia 云合作伙伴 (NCP)，并作为精英合作伙伴，被纳入全球 NCP 名单。
除此之外，Yotta 正部署一种由 NVIDIA 提供支持的参考架构，其采用 NVIDIA InfiniBand 网络，以实现 GPU 集群在大规模的 AI 训练和推理工作负载以及 HPC 工作负载中的出色性能。
在项目启动之初，Yotta 的 Shakti Cloud AI 平台就涵盖了包括基础 AI 模型和应用程序在内的多种 PaaS 服务，旨在助力印度企业构建强劲的 AI 工具和产品。
Yotta 计划将一个包含 16384 个 GPU 的集群部署在其位于 Navi Mumbai 的广受赞誉的亚洲最大 Uptime Tier-IV 数据中心 NM1 内。随后，Yotta 计划在其最新、最大的超大规模数据中心 D1 部署一个类似规模的集群，该数据中心位于德里附近的 Greater Noida。
此次合作正值印度 AI 应用显著增长之际，印度已逐渐成为研究、线上游戏和数字内容创作的中心。预计印度的 AI 应用的复合年增长率将超过 20%，到 2030 年有望达到 140 亿美元。据估计到 2025年，印度的游戏产业同样将经历快速增长，有望达到 50 亿美元。这些行业都极度依赖 GPU 计算以满足客户的预期需求。
Darshan Hiranandani，Yotta 联合创始人兼董事长，以及 Yotta 联合创始人兼行政总裁 Suni Gupta都异常兴奋：“能够与全球 GPU 技术领军企业 NVIDIA 合作，在印度推出我们的 Shakti Cloud 平台，与印度总理阁下的数字 Bharat 愿景相契合，进而开启计算创新的新时代，我们深感荣幸。能够迈出这一步，我们深感欣慰。我们将借助可扩展云和数据中心基础设施以及 NVIDIA 的先进 GPU 技术，为印度企业、政府、初创公司和研究人员提供独一无二的 GPU 即服务解决方案，推动 AI、机器学习、游戏、内容创作和科学研究等领域的进步。通过将 NVIDIA GPU 的强大功能作为服务提供，Yotta 致力于加速印度各地的创新和行业转型，以推动增长、提高效率和追求卓越。作为我们发展历程中的一个关键节点，我们对此次合作为客户和整个印度带来的无限可能性感到兴奋不已。我们同时要感谢信息科技部以及 Maharashtra 和 Uttar Pradesh 政府的不断支持，让这一目标的实现成为可能。”
NVIDIA 全球业务运营执行副总裁 Jay Puri 对这一进展评论道：“印度已发展成为充满活力的科技创新和数字化转型中心。我们与 Yotta 的合作将有助于开拓专用基础设施的利用，实现 AI 的大规模应用，并为印度客户提供 GPU 功能，加速 AI 的发展，推动各行业创新。”
合作的关键亮点包括：
- 加速印度 AI 计算的发展：Yotta 将通过 NVIDIA GPU 硬件，助力印度企业大幅提升为全球市场打造强劲 AI 工具和服务方面的能力。
- 普及 GPU 算力：Yotta 将协助各规模的印度企业按需获取 GPU 资源，从而实现运营和创新转型。
- 推动创新：Yotta 的愿景是通过 GPU 即服务 (GPUaaS) 在 AI、游戏、科学研究、数据分析等领域实现创新，将印度塑造为全球技术领军者。
- 强劲的世界级基础设施和技术：利用 Yotta 的顶级数据中心和云服务，企业能够在安全且可扩展的环境中使用 NVIDIA GPU。
- 颠覆市场格局及实现扩张：Yotta 将利用 NVIDIA 技术，通过提供按需和可扩展的 GPU 资源，打破传统的企业获取 GPU 计算的方式，为新的客户群和各个行业开启新的可能性。
Yotta 旨在让 GPU 资源得到普及，推动各行业不断创新，并提升其竞争力。