梅赛德斯-AMG 推出了 CLE 53 4MATIC+ Coupe，这是其高性能车辆系列中的最新车型。全新CLE首次亮相后不久，这家德国豪华汽车制造商就放弃了AMG E级轿跑车的车身造型，转而采用最新一代的C和E元素，因此高性能两门轿跑车几乎取代了它。CLE 53 的尺寸比 C 级车的轴距还要大，是 C 43 AMG 轿车的升级版。就该车型的上市时间表而言，该品牌尚未公布 Mercedes-AMG CLE 53 Coupe 的正式发布日期，但预计更多信息很快就会浮出水面。为此，我们特别剖析了新款 Mercedes-AMG CLE 53 Coupe 的所有信息，让你对这款混合动力车有个充分了解。

说到设计，AMG 凭借更具侵略性的空气动力学套件，在美学上扩展了 CLE Coupe 的运动外观。在前面，更具肌肉感的前保险杠与标志性的 AMG 泛美格栅共存。新的通风口位于前轮拱的正下方，AMG CLE 的标准 19 英寸 AMG 车轮可改装为 20 英寸。其他视觉组件包括运动型侧门槛、行李箱唇扰流板、四排气管和激进的后保险杠。进一步的定制可以通过该公司的附加套件来实现，其中包括 AMG Optics、AMG Night 和 AMG Carbon 套件。

发动机和变速箱

在机械方面，梅赛德斯改进了其 3.0 升 M 256 直列六缸涡轮汽油发动机（现在称为 M 256M），并将其放置在发动机盖下。该装置足以在 6,100rpm 时产生 442bhp 的峰值功率，在 5,800rpm 时产生 560Nm 的最大扭矩。带有集成启动发电机（ISG）的轻度混合动力系统提供了额外的支持。在像走走停停的城市交通这样的情况下，单独运行发动机效率很低，ISG 就会介入来填补动力缺口。它提供高达 22bhp 和 205Nm 的短期性能增强。九速液力变矩器变速箱为后偏压四轮驱动系统提供动力，该系统可以在 4.2 秒内从静止加速到 100 公里/小时，电子限速最高可达 250 公里/小时。

内饰和安全功能

MBUX信息娱乐系统是座舱布局的焦点。标准 CLE 中的所有功能也适用于 AMG 车型，包括 12.3 英寸数字驾驶员显示屏和 11.9 英寸中央触摸屏，现在配备了 AMG 专用图形。多项增强功能包括运动型座椅、AMG 方向盘以及 AMG 特有的装饰和内饰选项。红色对比缝线凸显了座椅的 Artico 人造皮革/黑色 Microcut 超细纤维内饰。纳帕皮革是可根据要求提供的附加选项。为了改善横向支撑，可以选择 AMG Performance 座椅。

通过 AMG 动态选择功能可以选择五种驾驶模式：Slippery、Comfort、Sport、Sport+ 和 individual。通过按下“M”按钮，驾驶员可以切换到手动模式并使用换档拨片换档。根据驾驶情况，速度感应方向盘会调整反馈和阻力，在高速行驶时变重，在低速行驶时变轻。2.5 度后轮转向系统最大限度地减少了车辆的占地面积，同时也减少了转向力和转弯半径。

悬架和 AMG Dynamic Plus 套件

制动器也进行了更新，包括后部带有单活塞浮动卡钳的 360mm 制动盘和前部带有四活塞固定卡钳的内部通风 370mm 制动盘。CLE 标配钢弹簧和可调节减震器，允许驾驶员在三种驾驶模式之间切换：舒适、运动和运动+。

AMG Dynamic Plus 是一个附加套件，配备运动装备，包括带有漂移模式的赛车驾驶程序。4 活塞制动卡钳上的 AMG 徽章和红色喷漆凸显了 CLE 53 快速制动的能力。