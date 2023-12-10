科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.12.04-2023.12.10）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

“马来西亚必须从在过去衰落但又在现今快速崛起的国家中吸取教训。无论与否，我们都必须成为区域经济强国。 我们要放眼全球，推动经济国际化，以创造繁荣。这样，我们就有望在中期内实现为成为世界前30大经济体所设定的目标···”——马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣

站在一年的结尾时刻，回顾这段说长不长说短不短的时期，现阶段，马来西亚正在成为一个越来越常见的面孔。

尽管并没有印尼那样庞大的人口规模以及新加坡的高度领先的科技水平，如上文中马来西亚总理所指出，对这个国家而言，不仅仅只是“数字十年”的进程，在接下来很长一段时期内，它都在主动并且也希望承载着外界更加深切的关注。这里，笔者也简要列举一下这段时间以来马来西亚所呈现出的积极举措，而这些也会在一定程度上帮助我们了解它在明年乃至下一个发展阶段中将能呈现出怎样的剧本走向。

资本市场：本周，SC也指出，该机构正寻求引入一个简化版的自动转板机制，使符合条件的ACE市场公司从明年起可以转板至主板市场，以鼓励在公共市场领域中有更多的退出选择。

另一方面，今年早些时候，SC旗下附属单位马来西亚资本市场监管机构（Capital Markets Malaysia，CMM）也宣布推出了其国内的首个企业风投（CVC）计划，以通过鼓励大型上市企业（PLC）的企业型投资来推动当地VC/PE生态的发展。根据声明，CVC计划将是一项领导力发展项目，旨在帮助外界完善针对企业风投策略以及相关生态参与者的认知，其主要呈现形式研讨会活动，并聚焦在促进市场发展机遇和能力建设方面。

数据中心：今年中旬，马来西亚高级官员对外透露了该国在数据中心产业方面的发展定位——该国正希望吸引微软和谷歌的投资，从而进一步将马来西亚打造成数据中心枢纽。而作为这一发言的背景，一方面，马来西亚已经于此得到了AWS的承诺—后者将在2037年之前对马来西亚投资255亿林吉特（约合55.3亿美元），用于在该国建设云服务基础设施。另一方面，包括Equinix、AirTrunk、Yondr Group、GDS Holdings等在内的多家知名数据中心巨头也纷纷在马来西亚启动了其数据中心的建设计划。

跨境支付：同在今年早些时候，马来西亚央行BNM与新加坡金融管理局（MAS，该国央行）宣布，已启动了两国之间的跨境二维码支付联动项目——基于这一项目，两国的消费者能够通过其任意一方的二维码支付平台：分别为DuitNow QR（马来西亚官方二维码支付系统）和NETS QR（新加坡官方二维码支付系统），以线下直接扫码或者电商交易的形式进行相应的跨境零售支付。

随后，印尼央行Bank Indonesia（BI）也同BNM联合宣布，两国已经商业化启动了跨境二维码支付联动项目。基于本次启动，这将使更多印尼消费者和马来西亚消费者能够使用参与此项目的金融机构提供的服务，通过在实体店或网上商户平台扫描DuitNow（马来西亚官方二维码快捷支付系统）或QRIS（印尼官方二维码快捷支付系统）二维码在任一国家进行快捷零售支付。

电动汽车：马来西亚国际贸易和工业部副部长Liew Chin Tong在今年早些时候发言表示，马来西亚绿色科技与气候变化公司正在为该国电动汽车基础设施的发展和规划制定战略框架。Liew Chin Tong称，当前，马来西亚当局也正在研究批准该国电动汽车充电系统的现有流程，从而减少处理安装审批所需的时间。并且他还指出，马来西亚汽车、机器人和物联网研究所（MARii）及马来西亚标准部之间也正在展开合作，以确保马来西亚国内开发和采用的电动汽车技术是“统一、安全、且质量优的。

人工智能：如本周所报道，马来西亚科技创新部表示，预计将于明年一季度提出与人工智能道德准则相关的完整框架。于此，科技创新部希望文件能够详细说明所有部门的利益相关者需要遵守的指导方针和法规，并确保人工智能的广泛使用能够创造更多高技能就业机会。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

瑞幸状告泰国瑞幸败诉：据外媒报道，本月初，瑞幸咖啡在泰国起诉当地企业皇家50R集团商标侵权案中被泰国知识产权和国际贸易中央法庭宣布以败诉收场。据悉，瑞幸曾指控后者在东南亚注册瑞幸商标并在泰国开设了多家门店，而瑞幸早在此前便发布声明称并未进入泰国市场（作为背景，新加坡为其首个海外市场）。

中新两国就数字金融和资本市场方面加强双方合作：据悉，新加坡金融管理局（MAS）周四宣布了新的数字金融和资本市场举措，以扩大与中国的金融合作。MAS在一份声明中表示，这些举措包括中国和新加坡之间的跨境电子人民币试点，以及在新加坡交易所（新交所）和上海证券交易所（上交所）之间推出交易所交易基金（ETF）产品链接。

此外，声明也表示，继MAS与中国人民银行数字货币研究所 (PBCDCI) 签署2020年数字金融合作谅解备忘录后，MAS和PBCDCI也正在开展试点，允许两国旅客使用新加坡和中国的旅游消费电子人民币，而这将为旅客在境外旅行期间购物提供便利。

印尼正在为人工智能开发者准备道德指南：据外媒报道，一份部长级草案显示，印尼已为使用人工智能的开发商起草了道德指南，以防止新技术的潜在滥用。草案称，需要制定指南来减轻使用人工智能可能造成的所有“影响和损失”，并建议开发人员在“发生人工智能使用灾难”时制定风险管理战略，并准备好此类事件的报告和恢复机制。不过，该草案没有详细说明人工智能使用造成的损失或灾难的类型。据了解，负责验证该草案的通信部高级官员Usman Kansong表示，其不知道该草案何时发布，但据当地媒体Tempo援引印尼交通部副部长的发言表示，后者希望该草案将于本月发布。

马来西亚将启动简化上市转让流程以鼓励更多退出选择：马来西亚证券事务监察委员会（SC，该国证券监管机构）主席Awang Adek Hussin日前表示，该机构正寻求引入一个简化版的自动转板机制，使符合条件的ACE市场公司从明年起可以转板至主板市场，以鼓励在公共市场领域中有更多的退出选择。他指出，拟议中的自动转移框架细节将于本月晚些时候公布。通过引入新的简化和加速转让流程将促进上市的无缝转让，这将促进规模较大且优质的ACE市场公司进入主要市场。

马来西亚将于明年Q1提出人工智能道德准则完整框架：据外媒报道，马来西亚科技创新部预计将于明年一季度提出与人工智能道德准则相关的完整框架。该部部长Chang Lih Kang表示，该文件旨在详细说明所有部门的利益相关者需要遵守的指导方针和法规。他指出，这一做法至关重要，因为目前还没有任何指导方针或法规来确保人工智能在其所有领域的道德使用。与此同时，他也强调，该部还将确保人工智能的广泛使用能够创造更多高技能就业机会，并于此间接提供附加值——尤其是在工人技能提升或再培训方面。

消息称TikTok已基本同Tokopedia就在线购物服务达成合作协议：据彭博社本周二援引知情人士消息表示，TikTok已同印尼超级巨头旗下电商业务子公司Tokopedia达成协议，将对后者进行投资，并就在线购物服务进行合作。

知情人士称，TikTok已在大体上同意在多个领域与Tokopedia合作，而非直接与其竞争。根据报道，二者的合作细节最早将于下周对外宣布。不过，知情人士也强调，尽管这两家公司已达成非正式协议，但该合作的最终细节也仍在敲定中，并有可能会在最终宣布前发生变动。此外，消息人士还补充道，本次合作协议仍待印尼监管部门批准，而一旦无法通过，该协议也将因此落空。

投融资

保险科技公司Igloo完成3600万美元融资：Igloo由前Grab CTO Wei Zhu于2016年创立，公司的成立愿景是希望为东南亚居民带来人人都可以负担得起的保险服务。据介绍，Igloo的主要业务方向为帮助企业为其用户和合作伙伴提供保险解决方案，而该公司也声称是新加坡的首家全栈式保险科技公司。

建筑界的“滴滴找人”Gravel获得1400万美元融资：Gravel于2019年推出，旗下拥有一款帮助用户与建筑工人联系对接的同名移动应用。据介绍，Gravel主要拥有Gravel Construction（日常所需的建筑工人雇佣服务）、Gravel Borongan（一次性合同施工服务）、Gravel Maintenance（房屋维修）、Gravel Material（建筑工具和材料订购）四大功能。

远程医疗服务平台Doctor Anywhere获得4080万美元融资：Doctor Anywhere成立于2017年。据介绍，最初，Doctor Anywhere仅专注于提供以视频或在线聊天的形式向医生咨询的远程问诊服务，而随着业务的增长，该平台也能通过旗下移动应用为病患群体提供包括到家护理和药品&保健品采购等一系列的在线医疗服务。

这家为穆斯林群体提供数字化服务的公司刚获得Gobi Partners等提供的2000万美元融资：Bitsmedia成立于2010年，致力于为穆斯林群体开发为其所使用的移动应用服务。据介绍，作为其旗舰产品，能够为穆斯林群体提供祈祷时间跟踪、朝拜方向指引、祈祷录音等服务的Muslim Pro已在全球范围内获得了超1.5亿次下载。

活动

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我们期待各位勇者莅临现场，扬帆起航，共同踏上这场出海之旅。诚挚邀请有兴趣的创业者、企业/机构代表、行业专家报名参与，与我们共同探讨全球市场的机遇与挑战，塑造未来创新的蓝图！