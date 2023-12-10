丰田汽车北美公司正在与首屈一指的电池回收材料和管理公司 Cirba Solutions 开展新合作，扩大其电池回收网络。

该协议通过扩大丰田的电池回收网络并优化其报废电动汽车电池收集的物流网络（包括混合动力汽车 (HEV)、插电式混合动力汽车 (PHEV) 和纯电动汽车电池），增强了丰田与 Cirba Solutions 不断发展的关系车辆（纯电动汽车）。

作为北美最大的电池回收公司之一，Cirba Solutions 拥有丰富的经验，并提供从东海岸到西海岸的收集和回收网络。丰田与 Cirba Solutions 的合作将重点关注中西部和东海岸地区报废锂离子电动汽车电池的收集、运输、拆解和处理。处理工作将在 Cirba Solutions 位于俄亥俄州兰开斯特的工厂进行，该工厂最近根据两党基础设施​​法获得了能源部超过 8200 万美元的拨款。该工厂将采用先进技术从废电池和报废电池中提取关键矿物质，回收率高达 95%，然后将电池级金属重新供应到供应链中。

“我们与丰田的合作有助于实现可持续闭环电池供应链的长期愿景。凭借一致的目标以及丰田在北美不断增长的电动汽车阵容，我们很自豪能够成为合作伙伴。” Cirba Solutions首席商务官 Jay Wago 说道。

丰田目前每年从其经销商网络收集约 25,000 个废旧汽车电池，主要是混合动力电动汽车中发现的镍氢电池，并预计电池数量，特别是报废锂离子电池的数量将随着时间的推移而增加未来其销售的纯电动汽车数量将会增加。根据 2022 年的数据，通过与 Cirba Solutions 达成的协议，丰田预计将其整体运输和物流成本降低至少 70%，将收集和回收的平均行驶里程从 1,251 英里减少到 582 英里，并重点关注中西部和东部地区沿海地区。在某些情况下，例如辛辛那提地区，新的回收合作应将这些活动的总里程减少约 94%。此外，该公司预计，通过减少收集和回收活动的行驶里程，也将能够显着减少与运输相关的排放。

在全球范围内，丰田汽车已连续 25 年成为电动汽车销量第一，而在北美，自 2000 年以来，丰田已销售了超过 620 万辆插电式混合动力汽车和混合动力汽车。凭借电动汽车在市场上数十年的发展，丰田专注于关于如何回收、再制造或重新利用丰田电动汽车中使用的已达到使用寿命的汽车电池，这一数字在未来几年将会增加。事实上，丰田预测，到 2030 年，其报废电池数量可能会增加一倍。

该公司还有一座新的汽车电池工厂——北卡罗来纳州丰田电池制造厂 (TBMNC)，目前正在建设中，预计将于 2025 年投产，已公布的总投资额近 140 亿美元。北卡罗来纳州工厂最初于 2021 年宣布，将分阶段提高产量，并将创造 5,000 多个新就业岗位，以支持在北美组装的车辆。