斯柯达汽车正在全面更新2024 年车型的Enyaq系列。这家捷克汽车制造商广受欢迎的电池电动车型有史以来第一次也配备了 Laurin & Klement 装饰系列，该系列拥有奢华的标准设备。技术升级带来了更强大的动力传动系统、更短的充电时间和更大的续航里程。此外，新的车辆软件具有新的、更直观的用户界面。

在 2024 车型年，更高效、更强大的全新 85 Edition 和 85x SportLine Plus 车型替代了之前的 80 和 80x 版本。与运动型vRS车型一样，它们配备了全新、更强大的传动系统，后轴上配有先进的永磁同步电机，最高时速可达 111 英里/小时（180 公里/小时）。

与之前的 Enyaq 80 相比，Enyaq 85 版的输出功率增加了 82 PS (60 kW) 至 286 PS (210 kW)。全轮驱动 Enyaq 85x SportLine Plus 还提供 286 PS (210 kW)，使其成为 21 PS (15 kW) 比其前身更强大。Enyaq vRS 现在的输出功率为 340 PS（250 kW），增加了 41 PS（30 kW）。经过优化的电池具有更先进的热管理功能，Enyaq 85 Edition SUV 的续航里程增加至超过 348 英里（560 公里），Coupé 85 Edition 的续航里程超过 353 英里（570 公里）。

入门级 Enyaq 60 在技术上保持不变。2024款Enyaq车型尾门上的字样以及所有标志均与新款斯柯达CI保持一致，并且车型名称中删除了“iV”一词。

全轮驱动版本 Enyaq 85x SportLine Plus 和 Enyaq vRS 现在提供更好的充电性能，快速充电站的直流充电速率高达 175 kW。现在，将 82 kWh（净值 77 kWh）高压电池从 10% 充电到 80% 只需 28 分钟，比以前缩短了 8 分钟或 22%。后轮驱动的 Enyaq 85 Edition 变体继续以 135 kW 的最大功率充电。

借助新的车辆软件，Enyaq 系列现在支持电池预处理。这可以预热电池，为低环境温度下的直流充电做好准备，并将充电速度优化高达 22%。此外，新界面具有更直观的菜单结构。它使驾驶员能够定义最常用的车辆设置和应用程序的快捷方式。导航系统现在具有新的地图图形和更大的地图区域。车辆软件的其他新功能包括 KESSY 无钥匙进入系统的 Walkaway 功能。当驾驶员拿着钥匙离开汽车时，这会自动锁止车辆。

优雅的 Enyaq L&K 完善了该系列。这一流行的装饰系列配备了多种标准设备可供选择。它包括 LED 矩阵光束前灯和带动画指示器的 LED 尾灯，以及带有 131 个 LED 照明的水晶面的镀铬格栅。此外，Enyaq L&K 还配备了独特的 20 英寸或 21 英寸 L&K 合金轮毂。保险杠、扩散器和外后视镜的细节采用精致的铂灰色，而侧裙则采用车身颜色。内饰方面，Enyaq L&K拥有电控加热通风前排座椅，具有记忆和按摩功能，头枕上绣有L&K标志。