据彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果计划在 2024 年对其 iPad 系列产品线进行全面改革，旨在减少产品种类的混乱并提振销量。

其他方面，古尔曼表示苹果 M3 款 MacBook Air 将于春季发布，Vision Pro 也将推出。

十年前，iPad 系列只有一大一小两种大产品线，并且前一年的旧版本都会打折出售。

随着时间的推移，苹果逐渐推出了更多的型号，除了标准版和 mini 系列 iPad 之外，苹果还拓展了新的低端入门级型号、高端 Air 和旗舰级的 Pro 版本，甚至后来 Pro 版本还细分为两大产品线。

当然，这个策略最初肯定是为了吸引各种层次的消费者才想出来的，一切都是为了卖出更多 iPad，以至于苹果已经连续多年将 Mac 置于次要位置（广告词：你的下一台 Mac 何必是 Mac）。

但很显然，这所有的一切早已在暗中标好了价格，结果就是现在 iPad 产品线已经变得相当混乱，甚至很多十分了解电子产品的消费者都会感到困惑。

如今，苹果目前在售的 iPad 机型主要分为五种：Pro、Air 和 Mini，以及第九代和第十代入门级 iPad。

说实话，在大部分情况下，这些产品之间就只有屏幕以及尺寸等微小的差异，除了入门级型号之外芯片和功能也大都相似，真的会有很多人不清楚自己究竟该购买哪一款，更何况大容量存储版本和丐版之间也存在非常大的价差，这又导致用户开始纠结要不要加钱。

举个例子，目前 6799 元的 11 英寸 iPad Pro 只比 4799 元的 iPad Air 大几毫米，其他差异对于大多数用户都可以忽略不计；10.9 英寸的 iPad 10 几乎与 Air 一样，但它们只差 1200 元，而且同样都只有 64GB 和 256GB 可选。

更无语的是，目前苹果一系列配件兼容性完全不统一，例如苹果目前在售的 Apple Pencil 有三种，其中新的低端触控笔不适用于苹果最便宜的入门级 iPad，而最高端的 Pencil 则与最新的 iPad 不兼容。

古尔曼表示，随着疫情后 Mac 又开始大受欢迎，苹果现在已经充分意识到，公司必须尽快理清 iPad 产品线，而曾经被忽视的 Mac 则提供了一份蓝图。

相对于 iPad 来说，Mac 系列机型要容易区分开来，尤其是在笔记本电脑方面。

目前，苹果只提供两种不同尺寸的 MacBook Pro 和 MacBook Air，也就是 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro 以及 13 英寸和 15 英寸的 MacBook Air，而且这两大系列有着十分明显的区别，Pro 型号拥有遥遥领先的显示屏和处理器，但定价同时也是遥遥领先。

苹果希望将这种“清晰度”带到 iPad 系列产品线上。首先，它希望减少 iPad Pro 和 Air 之间的混淆。这意味着 Pro 系列机型将迎来重大改革，也就是 OLED 屏及新模具设计、M3 芯片和改进的妙控键盘等配件，这也将进一步巩固其作为苹果 iPad 系列在最高端型号的地位。

就屏幕尺寸而言，iPad Pro 和 Air 确实有相似之处，其中 iPad Air 将分为 10.9 英寸和 12.9 英寸，而 Pro 则是 11 英寸和 13 英寸，此举充分借鉴了 MacBook Air 和 Pro 的区分方法（后者的屏幕略大一些）。

得益于此，iPad Air 显然比 Pro 略显低端，但也要比标准版 iPad 强出不少，这就避免了 iPad Air 和 iPad 10 现在这么混乱的局面。值得一提的是，新的 Pro 和 Air 型号将在 3 月份左右发布，敬请期待。

古尔曼还提到，当第 11 代 iPad 发布时，苹果也将会逐步淘汰第九代机型，后续 iPad mini 也将进行更新迭代，主要是搭载了更快的处理器。

随着第九代 iPad 的停产，苹果也将逐渐淘汰一批较旧的 Apple Pencil 等配件，从而进一步清理产品线。

说到配件，新一代的妙控键盘将完美适配 iPad Pro，从而加大与 Air 之间的差异化。据称，苹果暂时没有为 iPad Air 推出新配件的计划，新的 12.9 英寸 iPad Air 将继续使用当前这一代妙控键盘因此，所以用户如果想要更好的键盘就只能选择 iPad Pro。