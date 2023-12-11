福特和 Resideo Technologies 宣布了一项名为“EV-Home Power Partnership”的联合模拟项目，旨在探索车辆到家庭(V2H) 能源管理，旨在探索电动汽车电池支持最佳家庭能源管理的潜力。

该项目将探索、测试和量化将双向电动汽车充电与 Resideo 智能恒温器配对的客户利益，以帮助客户节省每月电费，减少美国电网的压力并实现使用更清洁的能源，同时帮助确保房主舒适。

福特是美国第一家在北美推出能够双向充电的全尺寸电动卡车的公司，而 Resideo 是家庭舒适度、First Alert 安保和安全解决方案的全球供应商以及领先的公用事业公司的住宅负荷管理计划正在为客户探索家庭能源管理价值，这是内燃机车辆前所未有的。

F -150 Lightning已经能够在停电时通过可用的智能备用电源为家庭供电。EV 家庭电力合作伙伴项目将模拟 Resideo 的智能恒温器与 F-150 Lightning 电池中存储的能量的集成，可以智能地协调以帮助为家庭的供暖和制冷系统供电。

该项目旨在评估双向电动汽车和智能恒温器的协调如何能够减少家庭在电网压力期间所需的总体能源，同时通过使家庭自动化以匹配最昂贵的时间，最大限度地减少能源使用。消费者的分时电价 (TOU)。此外，它还将评估电池和智能恒温器之间的协调如何使系统能够在可再生能源容易获得的情况下利用电网中的清洁能源。

电动汽车电池存储可以在帮助稳定电网方面发挥不可或缺的作用，让房主在停电或其他能源事件期间保持舒适，并在能源成本往往较高的高峰需求期间利用存储的能源为客户节省资金。福特和 Resideo 共同设想电动汽车和家庭可以共享相同的能源并可以智能地相互交互以造福客户和电网的可能性。项目工作已经开始，预计将于2024年上半年完成。