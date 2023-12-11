根据彭博社马克·古尔曼（Mark Gurman）的说法，苹果零售店已经开始为 Vision Pro 做准备，这意味着这款产品即将发售，定价 3499 美元。

据称，苹果邀请了部分零售店员工前往加利福尼亚州的库比蒂诺，培训他们如何使用和销售 Vision Pro，计划是从每个店铺中挑选几个人飞往总部接受培训，然后让他们回去后再传授给其他人。

苹果之前只告诉员工们这一培训将会在 2024 年初进行，大约与 Vision Pro 发售的时机接近。

根据古尔曼的说法，现在这些研讨会已经开始安排下去，具体的培训活动将于明年 1 月中旬开始，每位员工需要接受为期两天的培训。

他指出，Vision Pro 的设置过程将非常复杂，苹果不希望搞砸。该设备需要根据每个人的需求进行定制，如果安装不当可能会最终影响用户的体验。所以，苹果需要精心策划每一步，包括让零售员工学会如何接近客户并将设备戴到用户头上。

值得一提的是，虽然客户可以在线预订 Vision Pro，但用户更倾向于在实体店购买，而且 Vision Pro 早期仅在美国上市，并且就算在零售店购买也需要预约。

苹果 Vision Pro 采用 micro-OLED 屏幕，拥有 2300 万像素，单眼分辨率超过 4K。耳机面罩和表带采用布衬和模块化设计，苹果表示它们可以弯曲以适应各种脸型和头型。

苹果 Vision Pro 有一个可提供 2 小时续航的外部电池，可以通过“柔软的编织电缆”连接，因此使用时可以放入口袋；搭载 M2 芯片以及全新的 R1 芯片，R1 芯片主要负责传输，还采用全新的操作系统 visionOS。