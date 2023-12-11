根据Sensor Tower发布的商店情报数据，2023年11月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金18.7亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入38.3%。

以下为详细内容：

随着2020年新冠疫情爆发，全球手游市场在居家红利的驱使下高速增长，在2021年1月达到巅峰之后趋于稳固。2023年，红利加速消退，上半年全球手游大盘各月收入均呈同比下滑的趋势，1月至6月收入为386亿美元，同比下滑4.2%，相较2021上半年减少10%。不少游戏厂商不得不调整经营策略，渡过行业低潮期。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入Top 30

腾讯在海外市场发行的二次元射击RPG手游《胜利女神：妮姬》 在11月初迎来上市一周年庆典。随着新角色、新时装，以及各项活动登场，游戏收入激增117%。去年11月至今，《胜利女神：妮姬》在移动端的收入已突破6亿美元，其中60%的收入来自日本市场，使得腾讯跻身日本市场手游发行商收入排行榜前十，进一步打开在海外市场的商业版图。

过去一年，全球SLG手游月收入缩减了8%。《寒霜启示录》（Whiteout Survival）却凭借独特的冰雪题材，融合模拟经营+生存玩法实现强劲增长，11月收入环比提升5%，再创新高，拿下海外SLG手游10%的市场份额，发行商点点互动稳居榜单第4名。

朝夕光年于11月中旬在中国市场推出科幻生存RPG手游《星球：重启》，上市后连续1周位列中国iPhone手游下载榜榜首，并迅速入围畅销榜前十，使得发行商本期收入环比增长24.5%，排名前进2位至第9名。

11月7日，《明日方舟》日文版「2023大感谢祭・秋」活动开启，当天游戏登顶日本iPhone手游畅销榜，11月在日本市场的收入环比增长240%。11月15日，二次元麻将手游《雀魂》与“魔法少女☆伊莉雅”联动上线，当天游戏同样登顶日本iPhone手游畅销榜，11月收入随之环比提升333%。在这两款游戏的带动下，发行商悠星网络11月收入增长65.7%，排名前进5位至第10名。

深耕日本市场，悠星网络发行的游戏已在多个垂直赛道建立经营壁垒，形成独特的竞争优势。2023年1月至今，《蔚蓝档案》位列日本Squad RPG手游畅销榜第3名，仅次于《赛马娘》和《胜利女神：妮姬》；《明日方舟》和《雀魂》分列塔防和麻将手游畅销榜榜首，上市时间最长的《碧蓝航线》依然保持在弹幕射击手游畅销榜第2。这些游戏的强劲表现，使得悠星网络在本土巨头林立的日本市场位列手游发行商收入排行榜第8名。

柠檬微趣旗下《Gossip Harbor》(绯闻港口)、《Seaside Escape》(漫游小镇)等合并手游收入全线增长，使得发行商收入再创新高，排名前进2位至第22名。

《三国杀》移动版在11月11日推出礼遇双十一活动，在史诗武将、史诗皮肤和海量福利的带动下，这款上市逾10年的经典游戏当天流水创新高，跻身中国iPhone手游畅销榜第7名。发行商游卡网络11月收入环比提升40%，重回榜单第29名。

4399游戏于10月底在海外市场推出的SLG手游《文明与征服》在中国台港澳、韩国、日本等多个市场表现卓越，成为发行商旗下收入最高的手游产品。4399游戏在移动端的收入相应环比增长47%，重回榜单第30名。

继8月登陆中国台港澳市场之后，像素风战棋手游《铃兰之剑：为这和平的世界》于11月23日在中国市场公测，使得发行商心动网络11月收入环比增长24.5%

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是心动网络、Goat Games、智明星通、益世界、游酷盛世、完美世界 和 雅乐科技 共37家厂商。

中国App Store手游收入Top 20

随着4.2版本「罪人舞步旋」在11月8日上线，《原神》日流水创下今年以来的最高纪录，并连续2天登顶中国iPhone手游畅销榜。11月该游戏移动端收入环比增长33%，重回榜单第4名。

《金铲铲之战》于11月24日推出【强音对决】全新赛季和限定道具，当天游戏日流水达到今年第2个高峰，连续5天位列中国iPhone手游畅销榜第2名，使得全月收入环比增长50%。

《明日方舟》国服2023「感谢庆典」系列活动在11月1日开启，当天游戏冲上中国iPhone手游收入榜第2名，是今年以来第二个日流水峰值，仅次于5月1日。开发商鹰角网络11月收入达到10月的5倍，重回发行商收入榜第24名。

10月26日公测的石器时代IP正版授权手游《石器时代：觉醒》收入表现稳健，入围榜单第15名。