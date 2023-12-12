苹果公司今天发布了 iOS / iPadOS 17.2 正式版，重点增加了手记应用程序，为 iPhone 15 Pro 系列机型加入空间视频拍摄能力等。

苹果官方更新日志内容如下：

手记

“手记”这款全新 App 可让你记录生活中的日常琐事和人生大事，从而学会感恩并改善心理健康

手记建议会将外出、照片和体能训练等智能分组为不同时刻，供你添加至手记，从而轻松回顾自己的经历

过滤条件可让你快速找到已添加书签的手记或显示包含附件的手记，以便你重温和静思生活中的重要时刻

定时通知会提醒你在自行选取的日期和时间进行记录，帮助你养成坚持写手记的习惯

可选择使用触控 ID 或面容 ID 锁定手记

iCloud 同步以加密方式将手记安全储存在 iCloud 中

操作按钮

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 上的操作按钮新增翻译选项，可快速翻译短语或与讲其他语言的人对话

相机

空间视频可让你在 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 上拍摄视频，从而在 Apple Vision Pro 上以三维效果重温回忆

改善了在 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 上长焦摄像头拍摄远距细小物体时的对焦速度

信息

回看箭头可让你轻点右上角显示的箭头，就能轻松跳到对话中的第一条未读信息

关联菜单中的添加贴纸选项可让你将贴纸直接添加到气泡

拟我表情更新可让你调整任意拟我表情的体型

“联系人密钥验证”提供自动提醒和“联系人验证码”，可帮助面临超常数字威胁的用户验证其正在仅与正确的对象发送信息

天气

降水量可帮助你全面了解未来 10 天中某一天的雨雪情况

全新小组件提供不同内容选择，包括未来一小时降水强度、每日天气预报、日出和日落时间以及空气质量、体感温度和风速等当前天气状况

风图快照可帮助你快速评估风型和访问动态风图叠层，为预报的未来 24 小时风况做好准备

交互式月亮日历可让你轻松、直观地查看下个月任何一天的月相

本更新还包括以下改进和错误修复：