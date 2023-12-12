根据Canalys发布的报告，全球个人电脑出货量在连续七个季度下跌后有望迎来复苏。在节日旺季和宏观经济改善的推动下，预计2023年第四季度市场将增长5%。展望未来，2024年全年出货量预计达到2.67亿台，较2023年增长8%，这主要得益于Windows的更新周期，以及具备AI功能和采用Arm架构电脑的崛起。

Canalys分析师叶茂盛表示，“全球个人电脑市场正步入复苏之路，并有望在明年恢复至2019年的水平。AI对个人电脑行业的影响是深远持久的，OEM、处理器制造商和操作系统供应商等领先玩家将在2024年密集推出具备AI功能的新机型。这些举措将会提振换机需求，其中商用领域尤为明显。到2024年，具备AI功能的个人电脑总出货量将取得19%左右的市场份额。这包括了所有的M系列Mac产品，以及Windows生态系统中预计推出的新产品。然而，随着越来越多让人信服的用例出现，以及AI的预期效果，Canalys预测，AI个人电脑将得到快速发展和普及。”

Canalys首席分析师Ishan Dutt表示，“在经过了长时间的推迟采购后，商用领域的需求将在2024年迎来激增。11月份的一项调查显示，渠道对个人电脑行业下一年度的表现持乐观态度，其中47%的受访者预计他们的Windows个人电脑出货量明年将增长10%或以上。在过去的几个季度里，宏观经济受阻导致中小企业采购个人电脑的预算受限，但也因此带来了很多机遇。在高通的X Elite芯片的带动下，Arm架构的个人电脑也将在明年大量涌现。尽管初步上行轨迹受限，特别是商用领域，但Arm架构在能耗和电池寿命上的优势将成为渠道伙伴向客户推销其产品的一大卖点。”