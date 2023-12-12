data.ai 发布了 2023 年 11 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2023 年 11 月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉。米哈游凭借原神的收入增长继续稳住发行商收入榜宝座，腾讯紧随其后。榜单前十中悠星网络与网易增长明显，排名分别晋升 5 位与 2 位。两者旗下均有两款游戏在本期迎来收入增长，悠星网络为明日方舟、雀魂，网易则是荒野行动、巅峰极速。本期共 3 家游戏发行商排名蹿升，分别是紫龙游戏、深蓝互动以及Rekoo Interactive。紫龙游戏旗下MMORPG手游龙之国物语日服版本（日文名：KARIZ -カリツの伝説-）在 11 月 8 日正式上线，首周便在该市场获得约 100 万下载量，并顺利登顶 iOS 与 Google Play 商店手游下载榜榜首。精美可爱的3D卡通画风加之狩龙主题获得玩家认可，并帮助发行商收入排名上升 23 位至 23 名。深蓝互动于 2023 年 10 月底完成海外发行的RPG手游 Reverse: 1999（重返未来：1999）于 11 月继续在日本与美国市场疯狂吸金，发行商也因此首次跻身出海发行商收入榜Top30，位居第 27 位。凭借代理游戏 GODDESS OF VICTORY: NIKKE（胜利女神：妮姬）在港澳台地区的突出表现，发行商Rekoo Interactive海外营收环比增长 95%，顺位也迅速上升 18 名来到第 29 位。其余排名上升显著的发行商还包括Habby、友塔游戏、4399以及英雄游戏。

二次元游戏帮助多个出海发行商大放异彩

二次元游戏一直是中国出海发行商进军日韩市场的重要突破口之一。以在日本有着多年运营经验的悠星网络为例，本期明日方舟 与雀魂均实现显著增长，日本玩家可谓是最大助力。data.ai intelligence 显示，随着《2023感谢祭·秋》活动上线以及寻访池的更新，明日方舟日服在 11 月 7 日迎来收入激增，单日营收突破 400 万美元，仅次于同年 9 月 7 日开启的《落叶逐火》活动当日流水。雀魂则是通过与《魔法少女☆伊莉雅》的联动活动，在当月日本市场收入环比增长 303%。两款二次元游戏日本市场营收分别占其海外市场的 62%、84%，也帮助发行商收入环比实现53% 增长。无独有偶，腾讯在RPG团队射击游戏胜利女神：妮姬一周年活动期间，收入提升 35%，该游戏港澳台代理发行商Rekoo Interactive收入提升更为显著，达到 95%，种种迹象表明二次元游戏依旧火热。

更加令人欣喜的是，二次元手游同样可以走出亚洲，在欧美地区获得成功。深蓝互动旗下 Reverse: 1999（重返未来：1999）在 11 月期间海外营收高达 1250 万美元，其中美国贡献了其中 15% 的收入份额，仅次于韩国与日本。除了精致的美术表现以及易上手的合成卡牌机制玩法以外，其复古英伦的画风以及欧美玩家熟悉的故事设定也为其在当地能够爆火做出了不小铺垫。由此可见，随着二次元文化的进一步全球流行以及二次元游戏对于欧美市场的有的放矢，该类游戏有望获得更大的受众群体。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2023 年 11 月中国手游出海表现总结：原神重新领衔，新游成功冲榜。本期中国手游出海榜单前 30 的产品共在海外市场吸金 7 亿美元，环比提高 3.0%。Genshin Impact（原神）时隔一个半月终于迎来全新 4.2 版本《罪人舞步旋》，在新区域、新角色和新活动的多重刺激下，于 11 月实现海外营收 9000 万美元，重回出海收入榜榜首。榜单第 2、3 位分别为 Whiteout Survival 和 PUBG MOBILE。

二次元手游胜利女神：妮姬、明日方舟和重返未来：1999 收入增长显著，排名分别上升 5 位、28 位以及 21 位。此外，在新版本的加持下，沐瞳旗下MOBA手游 Mobile Legends: Bang Bang 迎来收入增长。值得一提的是，除了游戏内赛季更新以及常态化运营，游戏以双十一作为时间节点推出相关活动，并取得了不错效果。游戏最终上升 2 位，来到第 8 。于 10 月 31 日开启 6 周年庆以及 EVA 联动活动的射击吃鸡手游 Knives Out（荒野行动），在 11 月持续吸金，收入环比增长 21%，最终锁定第 12 位。其发行商网易旗下另一款手游巅峰极速自港澳台版本发行后，收入一路飙升，并霸榜 iOS 赛车类手游下载榜与畅销榜多日，最终破纪录地来到手游出海收入榜单第 16 名的位置。紫龙游戏发行的 KARIZ（龙之国物语/卡利兹传说）于 11 月 7 日正式上线日本版本，目前已在该市场成功实现 800 万美元营收。游戏当前排名第 30 位。

其余游戏榜单情况请参考榜单图片。