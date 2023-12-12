Klinik Pintar是一家总部位于印尼雅加达的健康科技初创公司，该公司日前宣布已经获得了得到超额认购的500万美元A1轮融资。

据了解，这笔融资由Altara Ventures领投，Infocom以及其现有投资者Golden Gate Ventures、Skystar Capital、Venturra等参投。Klinik Pintar在一份声明中表示，将利用这笔新资金进一步扩大其网络覆盖范围和产品类别。

此外，据透露，Klinik Pintar正计划于今年在大雅加达地区开设第二家神经科专科诊所，并继续大力进军企业护理领域。

于2020年推出的Klinik Pintar旨在帮助第三方诊所机构进行数字化转型，为其提供数字化运营管理服务。另一方面，Klinik Pintar自身也通过全资及合伙的方式经营着一系列的诊所，并于此为患者提供医疗咨询、实验室检测、疫苗接种等医疗服务。此外，Klinik Pintar也表示，公司也正同企业合作以为其员工提供医疗健康服务。

据悉，目前，Klinik Pintar旗下经营着22家诊所，且其中多家合作诊所已实现盈利。而该公司也进一步透露，计划在25年时将其诊所规模扩大到100家。

而在诊所的数字化运营方面，根据Klinik Pintar提供的数据，其诊所管理软件已为印尼的超1500家诊所所使用，而这一数字达到全印尼诊所数量的5%。

展望未来，Klinik Pintar表示，希望在未来三年内成为印尼最大的技术型诊所网络，使得其服务覆盖超5000家诊所。

作为其发展背景，有观点指出，目前，印尼医疗健康市场的潜在价值可达680亿每年。但相较于其他地区，该国的医疗服务也显得相对匮乏——印尼共有近14万名医生，该国的人均医生覆盖程度却只有0.5名医生/千位居民。作为对比，新加坡位2.5名，而新兴中等收入国家为1到1.5名。Klinik Pintar表示，希望通过数字健康技术/服务来改善当地的护理机会并提高医疗效果，从而满足这一市场需求。