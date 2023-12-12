年末将至，无图落地无疑是智能驾驶元年（2023）的竞逐最前线，其中小鹏汽车XNGP智驾无图50城开城无疑是一个引领行业的大动作，不仅展示了小鹏汽车在智能驾驶领域的技术实力，也彰显了小鹏汽车的智能DNA底色—科技普惠、智能平权。

秉承让更多人轻松享受到智能驾驶带来的便利与愉悦的初衷，小鹏汽车将旗下智驾主力车型P7i全系车型开启限时购车优惠政策，用户下定小鹏P7i即可享受至高2.6万元购车权益，进一步深化小鹏P7i超智能轿跑智驾先行者的定位。

在智能纯电中型轿车领域，当前市场竞争愈发激烈。来自主流新势力、传统自主品牌，以及合资品牌的众多优秀产品相继推出，扎堆投向市场，呈现极度内卷之势。小鹏P7i 超智能轿跑正是在此背景下脱颖而出。作为小鹏汽车在智能纯电中型轿车市场的重要战略布局产品，小鹏P7i 超智能轿跑自今年3月焕新上市以来，凭借经典设计、超级智能、顶级操控的卓越产品力备受广大消费者好评及市场的认同。

在刚刚过去的“金九银十”传统汽车销售旺季中，小鹏P7i 超智能轿跑连续两个月夺得25-35万级纯电中型轿车细分市场销量排行第一，并在11月初推出550版补强产品阵容，在强化全系产品竞争力的同时，树立起了智能轿跑第一车标签。

造型经典，小鹏P7i 传承了小鹏汽车独特的功能美学设计，不仅在三电、操控性、整车性能、智能辅助驾驶能力、充电和能耗效率及全车数字化水平上实现了全方位的升级和优化，还根据用户需求完成了电动后备箱、座椅舒适性、电吸门、NVH等100多项产品优化和舒适配置的升级和提升。

智驾领域，小鹏P7i 超智能轿跑Max版在硬件上搭载了双Orin-X芯片及双激光雷达，配合具备XNet深度视觉感知系统的全新一代智能辅助驾驶系统XNGP，可以落地无图、点到点的智驾功能，实现包括城市NGP在内的全场景智能驾驶辅助功能，以「重感知、轻地图」的形式为用户带来全国好用、全程好用的智驾新体验。

操控方面，小鹏P7i 超智能轿跑采用中置电机设计，实现接近1:1的前后轴荷比，并搭载了SACHS专业级减震器，为用户带来响应更敏捷的操控感。为了满足用户的个性化驾驶需求，小鹏P7i 超智能轿跑还提供了多种驾驶模式，多档加速平顺可调，更为追求极致性能的用户带来更加极致的驾控乐趣。