Sensor Tower商店情报平台发布了2023年11月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

11月出海手游收入榜

11月8日，《原神》推出4.2全新版本「罪人舞步旋」，随着新角色、地图、活动和道具等的上线，该游戏日流水急速攀升，11月海外收入环比增长41%，重登出海手游收入榜与增长榜冠军宝座，《原神》在海外最大的市场日本收入涨幅高达74%。

点点互动旗下冰雪末日题材手游《Whiteout Survival》本月海外收入和下载量再创新高，11月收入环比提升5%，下载量增长16%，升至收入榜第3名和下载榜第16名。自2023年2月上市以来，《Whiteout Survival》连续9个月保持收入上涨趋势，在全球策略手游收入收紧的市场中逆流而上。

随着最新支线故事「孤星」的开启和「2023大感谢祭·秋」限时活动的上线，《明日方舟》日服版11月收入激增240%，带动本期海外收入环比上升227%，重返收入榜第11名，并跃居增长榜亚军。

同样在日本市场，《雀魂》与“魔法少女☆伊莉雅”于11月15日开启「圣雀战争」联动，该游戏随即登顶日本iPhone手游畅销榜，本月海外收入大幅提升352%，重回收入榜第26名，挺进增长榜第3名。得益于《雀魂》与《明日方舟》在日本市场的卓越表现，悠星网络11月收入增长65.7%，跻身发行商收入榜第10名。

11月，深蓝互动复古神秘学题材回合制RPG手游《重返未来：1999》在日本、韩国和美国等多个市场收入增长突出，本月海外收入环比提升151%，首次入围收入榜第25名，跻身增长榜第4名。

11月出海手游收入增长榜

网易赛车竞速手游《巅峰极速》凭借高质量拟真画质赢得中国台港澳玩家喜爱，自10月上线以来，频繁登顶中国台湾地区iPhone手游畅销榜，11月海外收入环比上涨近170%，排名升至增长榜第5名，成为中国台港澳市场本月收入增长最大的手游。

11月7日，紫龙游戏旗下驯龙主题MMORPG手游《卡利茲传说》日服版正式上线，得益于日本玩家对龙题材手游的偏好，以及将角色收集、多人协作、剧情故事、公会与装饰等多元玩法的融合，该游戏成功登顶日本iPhone手游下载榜，本期海外收入达到10月的近5倍，位列增长榜第6名。

10月下旬，4399游戏SLG手游《文明与征服》正式登陆欧美、日韩、东南亚和中国台港澳等多个市场，凭借多文明开放世界策略玩法融合角色收集、放置、建造、资源管理等丰富的玩法系统，该游戏11月海外市场收入达到10月的5倍之多，跻身增长榜第7名。

11月下旬，Joy Net Games在中国台港澳市场推出冒险闯关RPG新游《菇勇者传说》，凭借可爱的卡通蘑菇角色、逆袭的剧情故事、海量福利和社交玩法，该游戏连续数日登顶中国台湾地区iPhone手游下载榜和畅销榜，入围本期增长榜第12名。

首次入围增长榜的手游还有Solotopia《Alice’s Dream：Merge Island》、Cedar Technology HK《新倚天屠龙记》、FirstFun《Last War:Survival Game》、Dodjoy HK《Doodle Magic: Wizard vs Slime》和青瓷游戏《魔卡少女樱：回忆钥匙》。

11月出海手游下载榜

《PUBG Mobile》下载量延续10月的优异表现，蝉联本期出海手游下载榜冠军。

Magic Tavern女性时尚装扮题材消除手游《Project Makeover》本月下载量环比增长24%，跃居下载榜第3名。

网易推出的战术竞技新游《Blood Strike》于9-10月陆续登陆拉丁美洲和东南亚市场，11月海外下载量环比上涨90%，首次入围下载榜第10名。

来自Sims Puzzle Games的混合休闲放置RPG新游《Camera Clash: Monster Blade》在东南亚市场下载量增长突出，首次入围下载榜第11名。