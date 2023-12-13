据澳大利亚媒体 Cyber Daily 报道，黑客组织 Rhysida 声称成功入侵了索尼游戏工作室 Insomniac Games，并窃取了大量敏感数据，其中包括《蜘蛛侠 2》主角 Peter Parker 的配音演员 Yuri Lowenthal 的个人信息。

为证实入侵，Rhysida 公布了部分数据，并正在拍卖完整数据包，要价价值 200 万美元的比特币。此外，Rhysida 还声称将在 7 天内发布从 Insomniac Games 窃取的数据。

泄露的数据还包括 Insomniac Games 即将推出的《金刚狼》游戏信息，例如游戏截图和一些角色艺术图，据 Cyber Daily 分析，这些图片“似乎与游戏中的其他漫威角色有关”。此外，泄露的数据还包含 Insomniac Games 员工的护照扫描件，其中包括 Yuri Lowenthal 的护照。

索尼公司在一份声明中表示，他们已经注意到有关 Insomniac Games 遭受网络攻击的报道，但目前没有证据表明索尼的其他部门也受到影响。

这不是索尼今年遭遇的第一起网络攻击事件。今年 5 月，索尼曾因一次大规模网络攻击而导致约 6800 名员工的信息被泄露。

美国司法部和网络安全与基础设施安全局上个月联合发布了一份网络安全警报，称 Rhysida 之所以能够入侵企业系统“主要是因为组织默认情况下没有启用多因素认证”。