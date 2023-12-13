据路透社报道，墨西哥 Nuevo Leon 州政府周二宣布，电动汽车制造商特斯拉已获得该国联邦环境部颁发的土地使用许可证，将在北部边境州 Nuevo Leon 建造一座“超级工厂”。

该州政府表示，指定用于该工厂的土地面积约为 261 公顷。特斯拉于今年 3 月宣布了在墨西哥新建工厂的计划，但没有提供具体建设时间表。

Nuevo Leon 政府估计该项目将耗资超过 50 亿美元，但特斯拉尚未公布其具体的投资额。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在 10 月份表示，鉴于经济形势不确定，他对在墨西哥建厂的计划持谨慎态度。在他发表上述言论后，Nuevo Leon 州政府表示将投入超过 1.3 亿美元用于支持工厂建设的基础设施建设。路透社此前报道，Nuevo Leon 州已同意建造变电站、天然气管道、铁路支线、道路以及供水和污水处理设施。

Nuevo Leon 州州长 Samuel Garcia 在 10 月份表示，这座“超级工厂”预计将在未来两年内通过特斯拉及其供应商带来约 150 亿美元的收入。

墨西哥政府将特斯拉项目视为“近岸外包”趋势兴起的一个例证，越来越多的公司希望将生产基地从亚洲转移到更靠近美国的地方。