自 1949 年 T1 微型客车席卷全球以来，大众汽车一直认真对待其货车。现在，大众汽车正准备推出第七代 Transporter 系列，该产品将于春季首次向世界展示2024 年。

在新的预告视频中，大众解释说，新款 Transporter 将取代多面全电动 ID.Buzz 和专为家庭和休闲设计的 Multivan。

相比之下，Transporter 将专注于业务，满足欧洲各地商用车运营商的需求。大众表示，其目标是让这款货车“适合所有人”。这意味着提供多种推进选项，包括全电动、插电式混合动力和柴油动力系统。

此外，该汽车制造商还宣称，Transporter 的配置范围将是“巨大的”，包括两种长度和高度的厢式货车、一辆带双驾驶室的侧卸卡车、一辆 Kombi 和一辆用于运送许多乘客的 Caravelle 穿梭巴士立刻。

大众汽车尚未透露第七代 Transporter 的规格，但我们确实知道它将与福特 Transit/Tourney Custom 密切相关，由于两个品牌之间的联盟，大众汽车与福特 Transit/Tourney Custom 具有共同的基础。

早些时候的车辆测试谍照显示，两辆货车的车身非常相似，尽管有一个不同的格栅来区分两辆车。大众商用车公司的首席执行官非常有信心他的品牌的汽车会更好，并大胆声称就连福特也认为他们做得更好。

任何同意的商业货车运营商都可以很快下定决心，因为大众汽车表示，新款货车将于 2023 年底前在德国开始预售。