据“华为中国政企业务”官方公众号消息，上海市杨浦区人民政府与华为技术有限公司于 12 月 13 日在深圳华为总部签署深化战略合作框架协议。

根据协议，双方将围绕城市灵境场景创新中心（以下简称“创新中心”）、数字孪生创新联合体、城市数字孪生生态、城市数字孪生应用场景等方面开展深入全面的合作。

杨浦区委书记薛侃指出，一直以来，杨浦与华为联系密切、合作融洽，双方合作已经有了坚实的基础，取得了丰硕成果，也缔结了深厚情谊，此次签约也标志双方的合作迈向了更高起点、更广领域、更深层次。他表示，杨浦与华为在转型、创新、发展方面的共同经历，促成了这次共同的行动与合作，希望双方以此次签约为契机，充分发挥各自优势，在科技创新、产业发展、城市治理、数字化转型等方面进一步加大合作力度、提升合作能级，为政企高质量发展共同按下“加速键”。同时，也期待双方能够进一步建立更为紧密的交流合作机制，早日把合作共识转化为合作内容，把合作文本变成合作成果，打造政企合作的“新标杆”。在此过程中，杨浦将全力当好“金牌店小二”“首席服务员”，为华为发展提供最佳的条件、最好的服务、最优的环境。

华为轮值董事长胡厚崑表示，杨浦区科创资源富集，不仅是全国首批“科创中国”试点城区之一，也是国家创新型城区，属于上海创新浓度最高的区域之一。华为将依托自身在ICT领域三十多年的根技术积累，以及在云计算、5G、大数据、人工智能、数字孪生等领域的创新探索，与杨浦携手并进，共同打造一个由“创新联合体、产业生态、应用场景”构成的创新培育赋能体系，助力杨浦区成为创新型数字化改革的标杆。

双方表示，此次深化战略合作框架协议的签署，将整合双方在基础研究、产品研发、场景应用、产业生态、人才培养、体制机制等方面的优势资源，以创新中心为契机，以城市数字孪生底座平台为承载，共创数字孪生创新联合体、共拓城市数字孪生产业生态、共筑城市数字孪生应用场景，率先开辟数字孪生产业新赛道，擎画杨浦特色的中国式现代化新图景。