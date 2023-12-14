日本科技公司 THK 在最近举行的2023 年日本移动展上推出了其先进的 LSR-05 电动原型车。除了设计研究之外，LSR-05 还是一款功能齐全的原型车，旨在突出 THK 开发的一系列先进技术，供全球汽车行业应用。LSR-05 由 SNDP 总裁 Shiro Nakamura 设计，他因创造了一些世界上最具影响力的汽车设计而受到广泛认可。LSR-05 有力地展示了 THK 的技术能力，有力地表达了该公司如何看待移动出行的未来。该设计刻意简洁、优雅，同时传达了 THK 先进技术的巨大潜力。

LSR-05 是一款跨界四座轿跑车，其优雅而前卫的外观将奢华、运动和技术融为一体。“LSR-05”这个名字体现了豪华、运动和革命的融合，同时向该公司在 20 世纪 70 年代初作为世界上第一个线性运动导轨（称为“LSR”）的创始人的根源致敬。此外，“05”还代表着 THK 成立 50 周年和自问世以来第五代车辆的两个里程碑。

LSR-05平台采用先进的四轮转向系统，集成了后部两台THK原装93kW（800V规格）可变磁通轮内电机和前部220kW（800V规格）电机。该平台集成了多项 THK 关键技术，可提高乘坐舒适性和操控稳定性，包括主动悬架、MR 流体主动减震器和电动制动器。LSR-05 还采用非接触式电力传输系统，完美体现了 THK 对未来移动出行的前瞻性愿景。

在内部，客舱采用了安装在平坦地板上的隐形座椅滑动系统，提供了豪华舒适的内部空间。开放式内饰主题延续到驾驶员环境中，其特点是宽阔的显示表面，将现代技术与天然材料、精致的细节和可见的工艺融为一体。

LSR-05 所采用的关键 THK 原创先进技术包括：

MR 流体主动阻尼器管： THK 提供隔震技术和一系列旋转阻尼器，这些阻尼器利用滚珠丝杠和粘性元件来吸收和阻尼车辆输入。通过将该技术与 MR 流体相结合，可以电子控制悬架的阻尼力以吸收振动，并与控制车辆高度的 ALCS 结合使用。

非接触式供电：通过DWPT（动态无线电力传输）方法，将电力发射器嵌入地面，并将电力接收器安装在车辆内。通过 ALCS 降低车辆高度可提高充电效率，最终使电力接收器变得更小、更轻。非接触式充电有可能增加行驶距离，即使充电时间更短且电池组更小。

电动行车制动器：该系统通过双线（电控）独立控制四个制动器。该系统通过在制动执行器内使用高刚性THK滚珠丝杠，有助于显着减轻车辆重量并缩小包装尺寸。

隐形座椅滑动系统： LM 导轨安装在座椅内侧，连接器安装在地板上。通过使用专用执行器滑动，即使在紧凑的安装区域中也可以实现长行程。

可变磁通轮内电机：这种内转子式轮内电机由于独立驱动左右轮而提高了可靠性。此外，通过采用高刚性THK滚珠丝杠/花键的可变磁通系统，可实现高扭矩和高速旋转。此外，在后转向装置中装配THK曲线导轨，可实现四轮转向，转向角度大，有助于实现精确的行驶路线。

主动水平控制悬架：该系统可以根据路面状况调整车辆高度和稳定性控制输入。这是通过操作 THK 滚珠丝杠/花键来实现的，该滚珠丝杠/花键降低了车辆的高度，以减少高速行驶时的空气阻力，并提高使用非接触式充电时的供电效率。当越野或在不平坦的路面上行驶时，该系统还可以提高车辆的高度。

通过THK LSR-05我们可以看到，新能源车的技术发展潜力还是巨大的，我们有理由相信未来会有更多的技术融合到出行领域中来，实现更好的可持续交通和碳中和。