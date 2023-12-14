TechNode 动点科技作为最早关注中国科技创新的中英双语科技媒体，在过去的十年间，其读者覆盖全球150个国家，其独立公正的报道被《财富》、《经济学人》等众多国际媒体引用，在国际科技领域已经成为了解中国科技的重要窗口。通过媒体、活动等多种形式，TechNode已将许多中国科技公司和创新带进全球视野。

在过去的15年，世界和中国科技领域都发生了很多变化。中国从copy to China模式，到如今其独一无二的创新模式。从仅仅只有 BAT 被关注，到现在中国大企业，科技独角兽，创业公司全球范围内的百花齐放，越来越多的中国创新迫切需要被世界认可。

TechNode 特别策划了NextChina系列专题报道，致⼒于关注最新的产业赛道和最优秀、最具潜⼒的创新企业。我们将通过英⽂和中⽂媒体平台以及全球媒体伙伴的资源，把更多中国的优秀企业推向国际舞台。

第一系列：机器人技术的崛起（Rise of Robotics）

机器人作为当前的热门领域之一，我们将此作为系列报道关注的第一个赛道。目前，机器人技术在工业、医疗保健、服务、家庭等各个领域都逐渐崭露头角。机器人不仅是未来技术的代表，也已经融入到人们的日常生活中。我们将以独立的视角展示中国机器人领域最有前途的公司故事和创新精神。

敬请期待明年一月初“NextChina”系列报道，共同探索中国科技的未来！如果您有兴趣参与本系列访谈，或者您有推荐公司的意向，请随时与我们联系： [email protected]