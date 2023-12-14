由于自动驾驶功能存在安全隐患，特斯拉宣布将召回 2031220 辆配备辅助驾驶软件的汽车。特斯拉计划通过 OTA 更新来解决这个问题。

此次召回涵盖了几乎所有特斯拉在美国销售的车辆，包括 2012 年 10 月 5 日至今年 12 月 7 日期间生产的车辆，包括 2012-2023 款 Model S、2016-2023 款 Model X、2017-2023 款 Model 3 以及 2020-2023 款 Model Y，也就是所有支持 Autosteer 自动辅助转向（FSD 功能之一）的车型。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）对特斯拉开启辅助驾驶系统后发生的一系列事故进行了为期两年的调查，发现了一些致命问题。

该机构表示，特斯拉没法确保驾驶员（在开启辅助驾驶时）集中注意力，并且“可能导致滥用（辅助驾驶）”。

NHTSA 称，特斯拉已于周二向某些受影响的车辆发送 OTA 升级通知，软件更新包括“额外的控制和警报”，旨在“进一步鼓励驾驶员承担其驾驶责任”。

目前特斯拉 FSD 辅助驾驶系统包括 Autosteer on city streets 等功能，该软件更新显然将限制 Autosteer 的使用范围。

召回文件提到，“如果驾驶员试图在条件不满足的情况下启用 Autosteer，将通过视觉和听觉提示告知驾驶员已禁用该功能，并确保 Autosteer 不会启动”。

很显然，这里是在指责特斯拉没能阻止用户滥用辅助驾驶功能，例如之前就有人耍小聪明，通过在方向盘上压一瓶矿泉水的方式实现“无限制开启辅助驾驶”从而达到“自动驾驶”的目的。

NHTSA 还指出，特斯拉 FSD 由于未能充分遵守交通安全法，给机动车安全带来了不必要的风险。

NHTSA 警告称，FSD Beta 可能会导致车辆在十字路口附近做出不安全的行为，例如在只能转弯的车道上直行、在需要完全停车的交叉路口没有完全停车，或者在黄灯亮起时贸然驶入十字路口（没有保持应有的警惕）。

目前，特斯拉 FSD 仍局限在北美地区进行测试，而普遍使用的 Autopilot 只能说是一个 L2 级别的驾驶辅助系统，驾驶员需要保持注意力并把手放在方向盘上，当驾驶员双手脱离方向盘或者在疲劳驾驶，压感小于一定数值时，它就会发出「警报」，直到监测到方向盘上有压力为止。