据Tracxn 周二发布的一份报告表示，在截至当日的今年期间，越南的融资规模达到了自2019年以来的最低水平，仅为1.42亿美元。作为对比，这一数字较21年和22年分别下降了91%和73%。

报告称，这种现象的主要原因是由于利率上升、全球经济放缓、地缘政治紧张局势导致投资者采取谨慎态度、以及随后的投资活动放缓。并且报告也进一步指出，这一现象也体现在了整个东南亚地区之中——基于今年的表现，东南亚地区的融资规模也创下了近5年以来最低水平。

根据报告，越南融资的减少主要体现在该地区的后期融资阶段。在今年，越南后期阶段初创公司所获得的融资总额已从22年的3000万美元降至300万美元，降幅达90%。

另一方面，在种子轮和早期阶段，报告指出，该地区初创公司所获得的融资额分别为1040万美元和1.29亿美元，各自较上年呈现出了84%和70%的降幅。

而从具体行业领域来看，据悉，健康科技、金融科技和企业应用为今年越南的融资前三大流向行业，分别获得了5350万美元（较上年增长35%）、3530万美元（较上年下降84%）、以及超1700万美元（Tracxn并未提供具体数字，仅指出一家当地相关初创公司获得了1700万美元融资，而这占据了该行业的绝大部份规模）。

此外，报告也强调，今年期间，越南没有出现任何一起1亿美元以上的融资，并且也没有任何IPO以及独角兽事件。

值得一提的是，尽管挑战重重，Tracxn称，得益于越南政府和当地正在提升的投资规模——报告显示，仅在今年10月，东南亚地区获得的外国直接投资（FDI）就超过了其月平均值的两倍，而这主要被用于在越南建立制造产业，越南的经济发展也有望迎来一定的推力，而这将为当地的未来增长奠定基础。

作为背景，Tracxn曾在此前表示，今年上半年期间，越南科技初创公司的融资总额较上年同期下降了82%，由此前的3.72亿美元降至了6600万美元。基于这种状况，Tracxn在当时称，越南正在经历融资寒冬。