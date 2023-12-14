经过一年多的等待，微软和 Meta 终于兑现了他们的承诺，将 Xbox 云游戏服务带到了 Meta Quest VR 头显上。今天起，Meta Quest 2、Meta Quest 3 和 Meta Quest Pro 的用户可以从 Meta 商店下载 Xbox 云游戏（Beta）应用，畅玩来自 Xbox 的数百款游戏。

要体验 Xbox 云游戏，需要订阅 Xbox Game Pass Ultimate 会员服务。只需从 Meta Quest 商店下载 Xbox 云游戏（Beta）应用，然后按照教程将其与支持的手柄配对即可。Meta Quest 支持多种设备，包括带有蓝牙支持的 Xbox 无线手柄。配对后，使用具有有效 Xbox Game Pass Ultimate 会员资格的微软账户登录即可开始游戏。如果没有会员资格，也可以注册试用。

Xbox 云游戏应用支持四种不同的显示尺寸，可以根据自己的喜好进行调整。Meta Quest 3 和 Pro 用户还可以使用头显支持的全彩色透视功能，在玩游戏的同时也能看到周围的世界。

除了 Xbox 无线手柄外，该应用还兼容 PlayStation 4 和 Nintendo Switch Pro 手柄，并将在未来支持 PS5 手柄。值得一提的是，就在几周前 Meta Quest 头显还增加了对 Steam VR 游戏的支持。