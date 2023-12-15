现代汽车美国公司今天宣布了全新、更大、功能更强大的2024 年现代 Kona Electric的定价和设备细节。这款第二代车型升级了原版 Kona Electric 取得如此成功的动力配方，增加了改进的客舱和货舱空间以及 EPA 估计续航里程高达 261 英里。升级后的 11 kW 2 级车载充电器提供更快的充电速度，再加上现代化的全新驾驶室，使这款充满未来感且触手可及的跨界多功能车更加完美。

Kona Electric 的总长度增加了近 6 英寸，第二排的腿部空间增加了 3 英寸。与完全平坦的后地板相结合，第二排乘客会发现一个宽敞舒适的空间，比即将推出的车型有更多的头部空间和肩部空间。

货运面积也增长了 33%，扩大了最重要的区域，为 Kona Electric 提供了比竞争对手更多的货运空间。17 英寸航空合金车轮是 Kona Electric 的标准配置，与车身底盖配合使用，可提高空气动力效率。这些尺寸的增加和高效的包装解决方案为全新 Kona Electric 提供了小型 SUV 领域中领先的乘客量和内部总容积，同时改进了其前身的驾驶乐趣动力。

Kona Electric 的前后饰板上还采用了独特的像素设计元素，以区别于 Kona 燃油车型。标准 LED 投影头灯、LED 日间行车灯和尾灯以及 Kona-Electric 独有的“无缝地平线”LED DRL 阵列增强了该车型的未来主义特征。

2024 年款 Kona Electric 的内部继续采用同级领先的技术和先进的 SmartSense 安全功能，为客户提供完整的套件。全新 Kona Electric 为每个人和他们的装备提供互联、舒适和安全的体验。Kona Electric 标配了宽大的 12.3 英寸数字仪表盘，该仪表盘与现代新一代 12.3 英寸触摸屏信息娱乐系统无缝集成。该标准双 12.3 英寸阵列提供一流的显示尺寸，并拥有新的图形用户界面、更快的处理速度和可定制的布局。该系统还包含电动汽车专用菜单，允许用户设置充电偏好并查找最近的充电站。标准无线 Android Auto 和 Apple CarPlay、无线 (OTA) 软件更新和 Wi-Fi 热点等高级连接功能使 Kona Electric 保持领先地位。

新的高级功能包括标准的安装在柱上的线控换档选档器和再生制动控制拨片，可提供增强的直观控制。新的 i-PEDAL 功能支持单踏板驾驶模式，允许驾驶员在需要时仅使用加速器来加速、减速和停止。智能再生系统根据前方交通流的实时数据自动调整再生制动水平，从而优化效率。

在便利性方面，可用的 Digital Key 2 Touch 和免提智能尾门使进入车辆变得更加容易。Kona Electric 提供多项高于同级别车型的功能，包括双区自动气候控制、加热和通风前排座椅以及加热方向盘。标准的前后 USB-C 端口可确保每位乘客都能为设备充电。

2024 年款 Kona Electric 标配了一整套现代 SmartSense 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)。带有路口转弯和直接迎面而来的前方防撞辅助系统 (FCA)、盲点碰撞警告 (BCW)、车道保持辅助系统 (LKA)、后方交叉路口防撞辅助系统 (RCCA)、驾驶员注意力警告系统 (DAW) ）、安全出口警告（SEW）、后排乘员警报（ROA）和第二排安全带提醒都是标准配置，触觉反馈方向盘也可以提醒驾驶员可能存在的危险。标准高速公路驾驶辅助系统和基于导航的带走走停停功能的智能巡航控制系统有助于使通勤和长途高速公路驾驶更安全、更舒适，而可用的停车距离警告、停车防撞辅助系统和远程智能停车辅助系统则有助于轻松停车。可用的环视监视器和盲视监视器系统进一步增强了 Kona Electric 的安全性和便利性。