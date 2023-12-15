动点出海获悉，印尼D2C美妆品牌Rosé All Day Cosmetics（RADC）已于近日宣布获得了541万美元规模的A轮融资。

据了解，这笔融资由 SWC Global领投，DSG Consumer Partners及其种子轮投资方AC Ventures参投。RADC表示，将利用这笔资金推进品牌在印尼的扩张，并进一步发展其全渠道业务。

RADC于2017年推出，旨在通过D2C的经营模式为消费者提供多样化的彩妆和护肤产品。作为该品牌的特点之一，据介绍，RADC的产品已经获得了清真认证。

在市场表现方面，今年早些时候，RADC表示，公司在过去的一年中实现了4倍收入增长，并有望在今年将这一数字提升到6倍。而作为这一增速的动力，该公司透露，这主要是得益于其有力的线上&线下分销渠道以及相对较高的客户留存率。并且尤其是在营销方面，据RADC透露，在2020至2022年的快速增长期间，公司的营销支出仅占其总收入的不到20%。RADC称，公司主要利用社交媒体和电商平台上的客户评论作为营销工具，而这有助于降低其获客成本。

展望未来，RADC表示，接下来也将继续把产品带到其他东南亚国家，并计划在销、社交媒体、运营、财务、产品开发等多个部门展开招聘。

有数据指出，2022年期间，印尼的美妆和护肤品市场份额分别为8亿和24亿美元。数据预测，得益于当地1.45之多的亿千禧一代和Z世代消费者群体的强大推动，到2026年，这两大市场将分别呈现出14-16%以及10-15%的年增长率。