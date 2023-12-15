“现在跨境电商已经成为外贸的一匹‘黑马’，势不可挡。跨境电商当前的发展正体现‘黑马’的三大特征：速度快、体量大、后劲足。”

近日，在一场以“数实融合浪潮下平台经济高质量发展路径探讨”为主题的研讨会上，商务部原副部长、中国国际经济交流中心副理事长魏建国谈道，跨境电商平台的迅速崛起成为近年平台经济发展的一大亮点，广受关注。

▲ 平台经济高质量发展研讨会现场 张相成▕摄

近年来，我国平台经济迅猛发展，其发展现状被魏建国用“万马奔腾”一词来形容。当前，平台经济正经历需求、技术、产业、动力、竞争等多方面的深刻变革。中国经济网此次举办研讨会，邀请多位专家学者、企业代表畅论如何推动平台经济高质量发展、提升平台企业国际竞争力，以及加快平台治理创新等议题。其间，以多多跨境为代表的平台企业“出海热”现象引发在场专家的重点关注与热烈讨论。

“跨境电商的强势增长对于今年我国外贸稳规模、优结构起到了重要的‘托底’作用。”国务院发展研究中心原副主任刘世锦认为，中国经济正在经历要素驱动转向创新驱动，应允许和鼓励平台企业、大型科技骨干企业大胆投资、积极创新，参与国家重点项目建设。

中国跨境电商：未来5年有望全球增速最快

近年来，跨境电商的发展再次展现中国速度。公开数据显示，跨境电商占我国货物贸易进出口比重从2015年的1%增长到2022年的5%。今年1至9月，跨境电商进出口额达1.7万亿元，同比增长14.4%，占同期货物贸易进出口比重的5.5%。进入10月后，各地更是快马加鞭，例如，深圳1-10月跨境电商进出口额突破去年全年的2000亿元，同比增长76.48%；广东1-10月实现跨境电商进出口7366亿元，同比增长47%。

在刚刚过去的“黑五”中，经营帽子生意的商家柳文海就通过多多跨境卖出了100多万顶帽子，仅“黑五”大促当天店铺帽子销量就突破10万顶。“有7-8个款在‘黑五’后一天就卖断了货，由于冬季会持续几个月，帽子需求还有，我正在各地调集原料，加紧生产，填补库存。”

“跨境电商的体量究竟有多大？过去五年，中国跨境电商的出口规模增加了17倍；国内的跨境电商主体今年已达到10.1万家。”魏建国表示，“与谷歌、亚马逊等平台不同，快速发展的中国跨境电商平台不仅出口了东部的外贸‘新三样’，还把中西部那些没有机会在广交会上展示的产品也直接送到了国际市场的第一线。”

以拼多多旗下的多多跨境为例，仅一年多的时间，其已深入广东、浙江、山东、安徽、河南、河北等地的百余个制造业产业带，推动优质制造产品进入了北美、澳洲、欧洲、亚洲等40多个国家和地区。目前，多多跨境每天出口包裹量超过40万个，日均货重达600吨左右。

▲ 第二届全球数字贸易博览会的多多跨境展台现场。郑宇▕摄

作为企业代表参加此次研讨会的拼多多副总裁王雷表示，我们设计这个业务的初心是希望给中小外贸企业减负，为他们打通一条“全链路”的跨境通道。“制造工厂只要把精力放在核心的生产制造、品牌管理以及研发设计上，回归本职，就能轻松拥抱全球大市场。”

“目前来看，中国跨境电商的后发优势日趋明显，未来5年内有望成为全球增速最快的领域，并在中国的出口中与一般贸易和加工贸易形成三足鼎立的格局。”魏建国认为，创新、开放、绿色是跨境电商高质量发展的核心，当从这三个方面狠抓落实。

中国社会科学院经济研究所所长黄群慧认为，面对新一轮科技革命和产业变革，需要提高科技创新高质量发展的支撑能力，尤其是面对数字技术发展给内在统一把握创新发展与绿色、协调和共享发展提出的新挑战，要求打造以数字经济驱动的兼具高效率和包容性的高质量发展模式。

中小企业站上国际大舞台

创新是跨境电商引领外贸步入全新阶段的核心关键词之一。在对外经济贸易大学国际商务与经济合作学系主任王健看来，中国跨境电商创新体现在模式创新、业态创新、政策创新、监管创新等方面。

“对比过去20年全球市场的变化，我们发现，以前，国内走出去的企业以大企业为主，而今，众多小企业进入到了全球市场。多多跨境这个平台上就聚集了千千万万个中小微企业。这背后很重要的创新就是全托管模式，降低了中小外贸企业走向全球的具体业务实操门槛。”王健认为，中小企业开始广泛参与全球贸易是目前全球市场变化中最重要的变化。

去年9月，多多跨境推出“全托管”“柔性供应”等创新模式，助力中国制造直连海外消费者。此后，国内其他跨境电商平台纷纷跟进。作为国内最早全面推行一体化集成式服务模式的跨境电商平台之一，多多跨境针对当前对外贸易及物流存在的困难，为商家提供包括网站引流、跨境物流、知识产权等在内的一站式服务，简化了出海流程，降低了外贸门槛，拓宽了订单渠道。

“以前做跨境与现在通过全托管做跨境，这个难易差别就像高数和九九乘法口诀表。”柳文海如此类比。

在中国数实融合50人论坛副秘书长、数字经济智库首席研究员胡麒牧看来，拼多多深入供应链环节，投入到公共基础设施的建设和改善中，看上去似乎是“沉没成本”，但实际上有助于优化平台供给，进一步激发消费潜能的释放。

“某种程度上，多多跨境是对畅通国内国际双循环的一种有益尝试。”中国国际经济交流中心总经济陈文玲表示，以美国为例，拼多多主站把一些美国商品和中国的市场需求结合起来；而跨境业务又把中国制造的商品和美国市场结合起来。“这种线上的连接在构建促进国内国际双循环新发展格局上发挥着很大的作用。”

进一步创造跨境电商的新优势，陈文玲认为，我国的制造业优势、人才优势、创新技术转化为应用场景的优势、数字化基础设施优势完全可以结合起来。“这种优势就为我们形成跨境电商的国际化大平台大载体大通道创造了基础和条件，我们未来完全可以创造并超越亚马逊等国际性平台的影响力与辐射力，这就是创造国际化、市场化、社会化、数字化、智能化大流通的能力。”

透过企业的发展，国务院发展研究中心中国国际发展知识中心副主任、研究员魏际刚观察到，平台经济跨时空效应使其面临不断增强的国际竞争、区域竞争以及产业生态竞争。平台越来越成为国家竞争力的重要组成部分。他认为，要统筹推进平台经济高质量发展，要有全球视野、战略思维、创新意识，紧扣国情，统筹发展与安全，统筹国内与国际两个市场。