沃尔沃汽车美国公司和星巴克已落实其计划，在该咖啡公司的一些美国门店开设第一个公共电动汽车快速充电网络。

丹佛地区和西雅图之间 1,350 英里的路线上的 15 个星巴克门店设有 50 个沃尔沃汽车和星巴克品牌的直流快速充电器，让为沃尔沃和其他纯电动汽车充电就像去星巴克一样简单。这些充电器平均每 100 英里放置一次，对于 2024 年车型以及较新的沃尔沃 XC40和C40 Recharge车型，只需 15 分钟即可充电多达 110 英里。

这项工作为电动汽车驾驶员提供了一系列熟悉的地方来为自己和汽车充电。当车辆在室外充电时，驾驶员和乘客可以在车内舒适地放松身心，享用他们最喜欢的星巴克饮料。

嵌入 Google 的纯电动沃尔沃车型的驾驶员可以使用汽车的集成ChargePoint应用程序来查找和访问参与计划的星巴克门店的充电站，而配备标准 CCS1 或 CHAdeMO 插座的其他电动汽车的驾驶员可以使用 ChargePoint 智能手机应用程序。

沃尔沃汽车美国和加拿大总裁 Mike Cottone 表示：“此次合作的价值在于提供快速充电和一流的便利设施。” “这些星巴克门店为长途驾驶提供了一个完美的停留点，不仅可以让汽车放松，还可以让驾驶员快速充电。”

采用电动汽车的最大挑战之一是公共充电基础设施的可靠性。沃尔沃汽车美国公司正在与星巴克和 ChargePoint 合作，承担维护沿途充电器的责任，帮助解决这一问题。虚拟和现场监控的结合支持对问题的快速响应，最大限度地减少停机时间和消费者的挫败感。

正如沃尔沃汽车计划到 2030 年成为一家全电动汽车公司，到 2040 年成为气候中和公司一样，星巴克也希望到 2030 年将其碳足迹减少一半，并在脱碳解决方案方面引领零售业，包括电动汽车充电和店内太阳能供应以及邻近地点。