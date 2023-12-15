吉利控股集团旗下电动汽车技术品牌ZEEKR庆祝其首款豪华电动汽车向欧洲客户交付。在荷兰，Electric Blue ZEEKR 001由 ZEEKR 欧洲首席执行官 Spiros Fotinos 与其同事首席商务官 Lothar Schupet 和荷兰销售主管 Marc Bras 在该品牌位于 Zeist 的全新高科技服务中心亲自移交。

6月28日在荷兰和瑞典开启预订，仅35天后，首款欧洲规格的ZEEKR 001车型就开始下线——这证明了ZEEKR智能工厂采用的世界一流的生产系统。

现在，随着第一批客户的交付，以及即将推出的更多客户，包括 ZEEKR X 城市紧凑型豪华 SUV，ZEEKR 在其全球路线图中达到了一个重要的里程碑，该品牌通过以下方式帮助推动向电动汽车的过渡：欧洲客户可以使用豪华电动汽车。

ZEEKR 在欧洲的第一位客户正是这样做的：他的新款 ZEEKR 001 是他的第一辆电动汽车，取代了一系列内燃机车辆。他现在自豪地拥有了这款旗舰 Privelege AWD 车型，它在性能、续航里程和效率之间实现了卓越的平衡，并具有出色的乘坐、操控和精致度，以及尖端的信息娱乐、连接和先进的驾驶员辅助系统。