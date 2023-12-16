位于德国巴登-符腾堡州汽车中心沃尔特的梅赛德斯-奔驰卡车卡车组装厂正在为其当地供应链实现电气化。这家德国卡车制造商的目标是到 2026 年底实现工厂进出物流的全面电气化。

为了实现当地供应链的电气化，梅赛德斯-奔驰卡车的几家进出沃尔斯工厂的物流合作伙伴正在购买十几辆eActros 300。该公司还希望将其经验传授给其提供咨询服务的其他公司。

沃尔特工厂是梅赛德斯-奔驰卡车最大的卡车装配厂，拥有约 10,000 名员工，是该地区第二大雇主。该工厂生产Actros、Arocs和Atego系列，Econic、Unimog和Zetros特种卡车均已下线。电动 eActros 300/400 自 2021 年起在该工厂生产，eEconic 变型自 2022 年起在该工厂生产。eActros 600 电动重型卡车于 2023 年 10 月推出，将于 2024 年底在该工厂投入批量生产。

梅赛德斯-奔驰卡车还计划在其供应链中使用其电动卡车。作为第一步，17 个物流合作伙伴将接收 20 辆 eActros 300 牵引车，用于沃尔特的入境物流。这是指来自供应商或姐妹工厂的交货流量。出库物流是将成品从装配线运输到客户手中。

该卡车制造商还刚刚透露，其 eActros 300 牵引车现在也可提供低配版本 – 最初面向工厂物流领域的选定客户 – “特别适合与大型拖车和汽车物流一起使用”，正如梅赛德斯·奔驰卡车公司所说状态。Lowliner 还可以在内部高度不超过三米的批量运输中得分。从明年开始，eActros 300 Lowliner 将进行小批量生产，并于 2024 年 1 月开始接受订购。

该集团现在希望将获得的专业知识提供给其他工业公司。为此，梅赛德斯-奔驰卡车正在启动一项名为 ELA（“电气化物流加速”）的咨询计划，专门用于帮助电气化工厂物流。

在大西洋彼岸，戴姆勒卡车北美公司也刚刚宣布了一个为其美国工厂物流电气化的项目。最初，四辆 Freightliner eCascadia 半挂牵引车将在波特兰工厂周围使用。