起亚公司将在美国拉斯维加斯CES 2024上公布其可持续“超越车辆平台”(PBV) 解决方案的未来愿景，并正式启动其全球 PBV 业务。

韩国汽车制造商品牌将介绍其未来的 PBV 产品线和业务愿景，并展示多款 PBV 概念车型。起亚 PBV是一种全面的移动解决方案，将适合用途的电动汽车与先进的软件解决方案相结合，将为新的业务和生活方式打开大门。

这是五年来首次重返 CES，一系列主题演讲将阐述该品牌未来的 PBV 业务战略和未来愿景，包括 Easy Swap 和动态混合模块化技术等专用硬件、现代汽车开发的数字解决方案汽车集团先进的软件能力，以及全球合作伙伴整合计划。起亚还将在 1 月 9 日至 12 日期间在 LVCC 西厅举办室内 PBV 展览，并在 LVCC 中央广场举办室外电动汽车展览。

起亚 PBV 展览将展示五款概念车型，包括计划于 2025 年开始量产的首款 PBV、一系列起亚专有的 PBV 技术，以及强调该公司软件定义汽车战略和计划的 PBV 专用演示。

该品牌的电动汽车展览将通过展示EV3和EV4概念车以及EV9和EV6 GT来介绍起亚“全民电动汽车”的愿景，同时展示起亚快速扩展的电动汽车产品线为客户带来的众多生活方式优势。