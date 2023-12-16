LEVC推出了 L380，这是一系列创新、宽敞、全电动车型中的首款车型，这将见证该品牌加速从高端出租车制造商向电动交通解决方案领先提供商的转型。

继今年早些时候推出最先进的新电动汽车平台——吉利控股集团的空间导向架构（SOA）之后，L380多用途汽车（MPV）是首款采用这一革命性平台的车型。技术，在范围、效率、安全性、充电时间、耐用性和连接性方面取得进步。

LEVC 拥有一个多世纪以来的“移动性”基因，始终致力于通过在城市地区运送人们来满足社会需求。从一开始，LEVC 车辆的设计就牢记一个核心原则：专用解决方案。

LEVC 的全新 L380 车型建立在这一无与伦比的传统之上，推动公司进入一个全新的市场，提供智能、绿色、安全和无障碍的移动性，提高了内部灵活性的标准，具有多种座椅配置，有六座或八座可供选择布局。L380 最初于 2024 年在中国推出，也将在其他市场上市，包括技术规格在内的更多细节将于明年公布。

LEVC首席执行官 Alex Nan评论道：“LEVC 的战略是成为一家领先的零碳出行技术公司，我们的新方向将使我们超越制造世界上最先进的出租车 TX，并提供智能、绿色、安全、为所有人提供无障碍的移动解决方案。

“基于我们在生产标志性伦敦黑色出租车方面无与伦比的传统，我们调整了业务，以满足对宽敞、灵活的电动汽车迅速增长的需求。L380 多用途车辆 (MPV) 今天首次亮相，为 LEVC 带来了两个第一：它是我们第一款基于先进、灵活的空间导向架构 (SOA) 技术的车型，并且还将 LEVC 推向了一个完全新部门。

“L380 为以乘员为中心的内部空间设定了新标准，提高了大型豪华全电动 MPV 的标准。它是新系列车型中的第一款，它的灵感来自于我们丰富的历史，结合吉利组织的资源，使我们走上了一条令人兴奋的新道路，为比以往更多的客户带来先进的零排放交通。”