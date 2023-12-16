松下能源与下一代电池材料公司Sila宣布签署Sila高性能纳米复合硅负极Titan Silicon的商业协议。

松下的高能量密度电池预计将使汽车制造商能够提供无与伦比的电动汽车性能，显着增加车辆续航里程并缩短充电时间。Sila 的阳极材料将在该公司位于华盛顿州摩西湖的工厂生产，并将针对松下的下一代锂离子电池进行优化。

松下能源被公认为提高汽车电池性能、创新和生产的全球领导者。为了满足电动汽车快速增长的需求，该公司计划到 2030/31 财年将全球汽车电池产能提高至 200 GWh。该公司还宣布致力于开发开创性的高性能电池技术，到 2030/31 财年将体积能量密度提高到 1000 Wh/L。通过与 Sila 合作，优化 Titan Silicon 已取得的经过验证的性能增益，Panasonic Energy 将能够朝着实现 1000 Wh/L 的目标迈出重要一步。

松下能源执行副总裁 Shoichiro Watanabe 表示：“通过将 Sila 的突破性电池材料与我们先进的电池制造能力相结合，我们相信我们可以解决里程焦虑和充电时间等问题，并有助于加速电动汽车的采用。”Sila是第一个将下一代负极材料推向市场的公司，2021年在WHOOP 4.0中推出了Titan Silicon。2022年，该公司成为第一家与全球汽车制造商签署供应协议的下一代电池材料公司，奔驰。如今，Sila 与世界领先的电池制造商合作，重新定义电动汽车续航里程和充电时间的可能性。

Sila 的 Titan Silicon 是第一个经过市场验证的石墨阳极替代品，专为大规模和高性能而设计，目前范围增加了 20%，并且还有一条使这些收益翻倍的开发跑道。Sila 的纳米复合硅还可以缩短电池充电时间，旨在将充电时间缩短至仅仅 10 分钟。泰坦硅在生产过程中每千瓦时产生的二氧化碳比石墨少得多，并且是在美国制造的，使汽车制造商能够满足《通货膨胀减少法案》税收抵免的要求。