在正式向客户开放订单之前，路虎揽胜正在为其备受期待的路虎揽胜电动车开启等候名单。路虎揽胜首款全电动汽车将进一步增强其现代豪华品牌形象，宣告其现代豪华电气化之旅进入下一阶段。其典型的英国设计仍然独特且坚定不移，而其能力和全地形技术将确保标志性的牵引和涉水。

据该公司称，路虎揽胜电动车将提供与旗舰版路虎揽胜 V8 相媲美的性能，以及由路虎专家内部开发的全地形能力，这是路虎揽胜自 1970 年成立以来的标志。

物理原型测试正在进行中，工程师的目标是打造有史以来最安静、最精致的路虎揽胜，并具有独特的主动道路噪音消除配置、声音设计和座舱舒适度。

经过一年的虚拟开发，涵盖前端稳健性、考虑底盘需求的多体系统分析以及高达 31 英里/小时的虚拟涉水，第一批实体车辆已经制造出来。全球道路测试已经开始，从瑞典到迪拜，温度范围为 -40 摄氏度至 +50 摄氏度（-40 至 122 华氏度）。全球物理测试计划已针对路虎揽胜品牌的首款全电动汽车进行了调整，以确保电力驱动系统的稳健性，包括地板、电池耐用性、底盘完整性和热降额车辆动力学测试。

新款路虎揽胜电动车将在英国索利赫尔灵活的模块化纵向架构（MLA）上进行设计、制造和制造，以及现有的轻度和插电式混合动力路虎揽胜汽车。随着路虎揽胜品牌在实现 2039 年净零碳目标之前实现电气化，电池和 EDU 将首次在捷豹路虎位于英国伍尔弗汉普顿的新电动推进制造中心制造和组装。