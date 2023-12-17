科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.12.11-2023.12.17）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

站在一年的结尾回顾，过去的这一年间似乎总离不开“ChatGPT”这个让人印象深刻的词语。

尽管它的起源并非是在今年，随着越来越多的企业推出（或者决心推出）自身的大语言模型（及其他GenAI模型），往常在消费级赛道略显抽象的人工智能技术也迎来了一段相对井喷的高光时刻，在为更多人所熟知的同时也在进入更多人的工作和生活。

如本周安永的一份调研报告所指出，在马来西亚，超6成受调查员工认为，GenAI将对其工作产生积极的影响。并且这一势头也在企业雇主方面得到了体现——84%的马来西亚雇主对此持有了相同态度，同时有96%的雇主计划在未来一年内采用/计划采用这项技术。

从这一点来看，至少在马来西亚而言，这项新兴技术显然赢得了工作领域的欢迎，而从笔者的个人工作经历来看（作为一名文字工作者），以ChatGPT和Stable Diffusion（不局限于这些模型）为代表的GenAI技术也在一些特定场景下为笔者的工作带来了帮助。然而，相比于它所呈现出了怎样的惊喜，如何把这份惊喜更加持续且稳定的延续到后续历程之中却也是这些GenAI模型们所要面临的一个不可忽视的痛点。

也正如报告所指出，在马来西亚，仅有22%（全球范围内也为22%）的雇主计划为员工提供GenAI相关技能的培训。因此以上痛点到了这里也便成为了：尽管越来越多的企业软件正在将这类技术集成到其平台之中（或者正在直接或间接的出现在工作日常之中），面对其井喷式发展的势头，如何用好甚至如何能够用上这些功能/服务却也是用户不得不去重视的一个问题——一些拥有技术能力的群体已经在经过自身的针对性训练后将其用于生产力场景，但对更多用户来说，以ChatGPT为例，人们可能只是用它来展开一些尝鲜式的对话，而这可能并不能主要的体现出它的独特价值。

匆匆度过所谓的“GenAI元年”，人工智能技术已然为外界带来了太多震撼。而在后续时间刻度中，让这种震撼逐渐成为一种习惯或许将会是它为我们带来的另一种震撼。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

Nvidia计划在越南建设基地：据外媒报道，Nvidia CEO黄仁勋日前表示，Nvidia希望在越南建立一家新基地，以发展该国的半导体产业——因为在Nvidia看来，越南市场是其一个重要市场。报道称，Nvidia将在本周的会议上与越南科技公司和当局讨论半导体合作协议。作为背景，此前，Nvidia此前已在越南有过2.5亿美元的投资。

TikTok将同GoTo共建印尼电商业务，后续提供超15亿美元投资：动点出海获悉，根据印尼超级巨头GoTo于今日发布的声明，TikTok已同其建立了互惠互利的战略合作伙伴关系，以此推动印尼中小微企业和整个印尼数字经济的长期增长。

作为本次合作协议的一部分，GoTo旗下电商子公司Tokopedia将同TikTok的印尼电商业务TikTok Shop Indonesia合并到现有的PT Tokopedia实体之下。其中，TikTok将持有该实体组合75%的股权。同时，TikTok在印尼的购物功能的运营和维护也将由该实体接管。

印尼将对TikTok和ToKopedia的电商合作进行审查：据外媒援引印尼贸易部部长Zulkifli Hasan的发言表示， TikTok将同GoTo进行为期数月的电商合作试点，而当地监管机构将会在其中评估这一合作对当地商户的影响。Zulkifli Hasan称，当局将会给予其三到十个月的试用期，而该试点将猪腰用于帮助卖家在TikTok Shop 暂停之后再次开展业务。作为这一事件的背景，本周早些时候，GoTo称TikTok将同其就电商业务展开合作已“重启”后者电商业务。

GoTo、TikTok、马来西亚测绘大学三方展开合作以培养印尼数字人才：GoTo、TikTok、马来西亚测绘大学（UGM）三方已于本周五宣布，将展开合作以培养印尼的数字人才。GoTo在一份声明中表示，两家公司已经与UGM签署了一份谅解备忘录，将合作建立GoTo x TikTok x UGM技术中心。据了解，通过此次合作，GoTo和TikTok将成为首批与UGM合作的为印尼数字人才开设人才发展中心的两家公司。据悉，GoTo x TikTok x UGM技术中心的建立计划是GoTo和TikTok共同承诺的一部分——声明称，在印尼对数字人才的需求不断增加的情况下，GoTo集和TikTok将优先招聘和培养印尼的数字人才。

阿里达摩院推出针对东南亚地区的AI大语言模型SeaLLM：据悉，阿里巴巴集团旗下研究机构达摩院已于近期推出了专为东南亚语言量身定制的AI大语言模型SeaLLM。据介绍，SeaLLM在越南语、印度尼西亚语、泰语、马来语、高棉语、老挝语、他加禄语和缅甸语数据集上进行了预训练，并且在语言和安全任务方面优于其他开源模型。阿里方面表示，SeaLLM-chat对话模型对每个市场的独特文化结构表现出极大的适应性，符合当地习俗、风格和法律框架，能在聊天机器人助手领域得到应用。目前，SeaLLM共拥有130亿参数和70亿参数两个版本，且已在Hugging Face上开源。

吉利控将与马来西亚DRB-HICOM集团成立合资公司：据吉利控股集团官微消息，12月11日，吉利控股集团与DRB-HICOM集团签署合资协议，将成立AHTV合资公司推动马来西亚丹戎马林汽车高科技谷（Automobile High-Technology Valley，简称“AHTV”）的全面发展。同时，吉利控股旗下广域铭岛数字科技有限公司与马来西亚ALTEL Group Sdn Bhd（简称“AGSB”） 签署战略合作框架协议，加速马来西亚相关企业的数字化转型。

SC将推进马来西亚当地企业从创业板市场转移至主板市场的上市计划：据悉，马来西亚证券事务监察委员会（SC，该国证券监管机构）已于本周三推出了转让加速流程，以促进符合条件的ACE市场马来西亚上市公司的转移到马来西亚证券交易所的主板市场。SC在一份声明中表示，该框架将于2024年1月1日起生效。根据声明，加快转板是证监会为增强股市活力、减少市场摩擦而推出的一系列资本市场措施之一。

佳护集团与当地电动汽车公司Go Auto合作在马来西亚设立电动车工厂：据悉，马来西亚医疗手套制造商Careplus（佳护集团）正在同当地电动汽车公司Go Auto合作，以在当地设立一家总开发价值达6亿林吉特的电动车工厂。根据声明，双方已就哪吒汽车的进口和分销以及通过计划在森美兰州林茂市Kawasan Perindustrian Chembong建立的制造和组装工厂组装多型号新能源汽车达成合作协议。 据了解，该项目的第一阶段涉及开发一座组装厂，预计于2024年第一季度启动。同时，第二阶段和第三阶段将分别于2026年和2028年启动。

调查称超半数马来西亚员工认为GenAI将会对其工作产生积极影响：据安永日前的一份调查显示，，超过半数（63%）的马来西亚受调查员工预计，生成式人工智能（GenAI）将灵活改善他们的工作方式，而这超过了全球48%的平均水平。报告称，70%（全球49%）的马来西亚员工指出，他们目前正在或计划在未来12个月内使用GenAI。报告表示，虽然GenAI的潜力仍在逐步显现，但其发展势头日益强劲，人们普遍对该技术将如何影响新的工作方式持积极态度。据悉，马来西亚的雇主也反映了这些观点，84%（全球67%）的马来西亚雇主预计GenAI将提高工作的灵活性，而96%（全球84%）的雇主目前正在使用或计划在未来一年内使用该技术。不过，尽管员工和雇主都将学习和技能列为确保员工在新工作方式中茁壮成长的首要因素，但只有22%的马来西亚雇主（全球22%）计划提供 GenAI 相关技能的培训。

寒冬依旧？东南亚科技初创公司今年融资总额同比下降65%：据Tracxn日前发布的一份报告显示，在截至今年12月5日的全年时间内，东南亚科技行业获得的融资总额仅为43亿美元，较上年同期的124亿美元呈现出65%的降幅。基于这种表现，Tracxn在报告中表示，目前，同其他主要国家一样，东南亚也正在继续面临融资寒冬的影响。

作为背景，根据此前Tracxn发布的报告，今年上半年期间，东南亚科技初创公司的融资总额从上年同期的80亿美元下降至23亿美元，降幅达71%。

越南今年以来的融资规模创4年间最低水平：据Tracxn 周二发布的一份报告表示，在截至当日的今年期间，越南的融资规模达到了自2019年以来的最低水平，仅为1.42亿美元。作为对比，这一数字较21年和22年分别下降了91%和73%。

报告称，这种现象的主要原因是由于利率上升、全球经济放缓、地缘政治紧张局势导致投资者采取谨慎态度、以及随后的投资活动放缓。并且报告也进一步指出，这一现象也体现在了整个东南亚地区之中——基于今年的表现，东南亚地区的融资规模也创下了近5年以来最低水平。

越南连越邮政银行大规模发行银联虚拟卡：银联国际宣布与越南连越邮政银行（LPBank）达成合作。根据约定，双方将在当地大规模发行50万张Air Card银联虚拟卡，进一步丰富当地居民日常消费和跨境支付选择。此次发行的Air Card银联虚拟卡，涵盖银联金卡和白金卡等多种品种类型，具有申领便捷、功能多元的特点，越南居民只需在连越邮政银行旗下手机银行APP内在线申请这一产品，即可在全球银联受理网络中灵活选择扫码或“挥”机支付，便利其本地、跨境和来华支付体验。

中汽中心在泰国开设东南亚代表处，为当地中国车企提供支持：据日经中文网援引泰国工业部报道，中国汽车技术研究中心（简称“中汽中心”）在泰国首都曼谷开设东南亚代表处。报道称，泰国是中汽中心设立海外分支机构的第四个国家，此前的国家为日本、瑞士、德国。同时，该代表处还将了解和掌握印度尼西亚等周边国家地区的汽车相关标准、法规等动向。由于东南亚各国补贴、进口关税等制度不同，认证测试标准也存在差异，中汽中心将负责信息收集等业务，并为当地中国车企提供支持。

投融资

数字诊所平台Klinik Pintar获得500万美元融资：于2020年推出的Klinik Pintar旨在帮助第三方诊所机构进行数字化转型，为其提供数字化运营管理服务。另一方面，Klinik Pintar自身也通过全资及合伙的方式经营着一系列的诊所，并于此为患者提供医疗咨询、实验室检测、疫苗接种等医疗服务。此外，Klinik Pintar也表示，公司也正同企业合作以为其员工提供医疗健康服务。

D2C美妆品牌RADC获得541万美元融资：RADC于2017年推出，旨在通过D2C的经营模式为消费者提供多样化的彩妆和护肤产品。作为该品牌的特点之一，据介绍，RADC的产品已经获得了清真认证。

在市场表现方面，今年早些时候，RADC表示，公司在过去的一年中实现了4倍收入增长，并有望在今年将这一数字提升到6倍。而作为这一增速的动力，该公司透露，这主要是得益于其有力的线上&线下分销渠道以及相对较高的客户留存率。并且尤其是在营销方面，据RADC透露，在2020至2022年的快速增长期间，公司的营销支出仅占其总收入的不到20%。RADC称，公司主要利用社交媒体和电商平台上的客户评论作为营销工具，而这有助于降低其获客成本。