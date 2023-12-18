根据Canalys发布的数据，2023年第三季度，全球个人智能音频设备出货量同比下跌3%至1.1亿部，其中发达地区的表现较为艰难，而新兴市场增长强劲。由于TWS在大众市场的持续渗透，TWS占整体个人智能音频设备出货量的73%。厂商寻求通过无线头戴式耳机提高营收，以及TWS逐渐取代无线颈挂式的影响，无线头戴式耳机的出货量首次超过无线颈挂式。空气传导和骨传导等其他形式的可穿戴设备在第三季度的出货量占比不足2%。虽然这些设备都属于小众产品，但其凸显了为在饱和市场中寻求利润和差异化，而不断进行的外形创新。

Canalys研究分析师Jack Leathen称，“虽然在本季度个人智能音频设备表现有所下滑，但需求依然旺盛。各个地区之间的表现大相径庭，北美和西欧分别下跌12%和10%，反映这些地区的商业环境充满挑战。目前，北美和西欧地区在高端和入门级市场的表现依然强劲，但第三季度下滑一定程度上是由于厂商做出跳过年度旗舰产品发布的决策，因此在厂商侧重于高端产品后，这实际上延长了更换周期。与此同时，由于音频品质和ANC向低端市场蔓延，且中端市场缺乏清晰的高性价比选择，因而在第三季度出现下滑。”

Canalys研究经理陈秋帆（Cynthia Chen）表示，“中国市场在连续五个季度的下跌后，因价格实惠和音质良好的产品带动该市场重回增长。目前，中国对消费电子产品的需求较低，厂商正主攻更低价、新型的耳机来刺激当地的复购。华为是增长速度最快的厂商之一，通过利用自身强劲的智能手机增长实现生态设备的交叉销售，同比大增30%。在竞争激烈的中国市场，各大厂商通过寻求新的增长途径来应对TWS的同质化。新型和音质优良的入门级无线头戴式耳机促进中国市场的复苏。”

秋帆补充道，“大多数地区的出货量都实现两位数的增长。而这一增长动力包括经济环境的改善，外加中国厂商争相在蓬勃发展的音频市场寻觅增长机遇。新兴地区为厂商在入门级设备的建立创造机会，其中个人音频设备是培养用户长期忠诚度的关键。随着这些地区的持续增长，厂商将努力建立用户对其生态的粘性，促进产品升级。”

Canalys预计，在库存补充和节日促销的带动下，第四季度将恢复增长。展望2024年，功能的创新将有助于提振市场。厂商将着力提升产品功能，例如空间音频、辅听功能和蓝牙LE，以应对竞争对手的产品开发。经济环境改善以及苹果和三星预期发布旗舰产品组合，将有望推动市场在2024年进一步发展。Canalys最新预测数据显示，2024年总出货量将较2023年增长3.3%，但不同价位段的竞争仍旧激烈。在这种环境下，建立品牌优势和知名度必然是厂商的首要任务。利用伙伴关系、合作、特供版本和店内互动展台应是厂商吸引消费者的组合拳。