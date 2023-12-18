data.ai 发布了 2023 年 11 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2023 年 11 月中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，榜单上游变化不大，字节跳动、欢聚集团保持领跑，美图、爱奇艺双双挺进 2 名。在台湾地区推出双十一会员优惠活动期间，视频点播应用 iQIYI 收入迎来显著增长，帮助发行商收入环比增长 34% 。语言学习工具发行商HelloTalk旗下同名应用 HelloTalk 在欧美日韩市场稳步增长，带动发行商排名提升 3 位来到第 30 名。其余排名提升明显的厂商包括Daily Yoga、乐我无限、Baidu、哔哩哔哩以及HiRead。

在线直播应用在美齐发力

本期发行商欢聚集团、赤子城科技和乐我无限旗下在线直播应用（依次为 BIGO LIVE、Mico 和 LiveMe）在美国均表现出不同程度收入增长。除了经典的1v1视频聊天和直播PK功能外，多人聊天室与游戏功能逐渐成为热门，直播应用正在从单向输出模式向双向互动模式转变。data.ai 数据显示，2023 年 11 月美国在线直播应用畅销榜 Top10 中，Bigo Live 依旧排名第 1 ，LiveMe 与 Mico 则分获第 6、7 位。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2023 年 11 月中国非游戏应用出海表现总结：智能家居应用成功走向海外。本期榜单前两名依旧由 TikTok、BIGO LIVE 包揽。TikTok 正在以每月上亿美元的用户支出表现朝着 100 亿美元里程碑迈进，data.ai 预测该成就将在 2024 年到来之前达成。BIGO LIVE 则在中东地区维稳的同时，进一步扩大美国市场，下载量与用户支出均体现增长。发行商的另一款短视频应用 Likee 同样迎来增长，较上月收入提升 5% ，排名因此攀升 2 位，来到第 5 。

本期三款智能家居应用入围出海应用收入榜，分别为TP-LINK旗下 Tp-Link Tapo 以及 小蚁科技 旗下 YI Home、YI IoT 。前者在欧美市场已颇具规模，长期处于榜单中上游位置，后两者则正在欧美地区扩大市场。尽管物联网应用市场覆盖度正在提升，但整体APRU依旧偏低，如何通过更多增值服务提高用户的付费价值将是应用接下来面临的挑战。

其余应用榜单情况请参考榜单图片。