彭博社马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新一期的“Power On”时事通讯中表示，苹果 2024 年的重点将更多地放在可穿戴设备部门，而不是像往常一样关注 iPhone。

当然，iPhone 明年仍将进行升级，毕竟它是该公司最重要的产品，能带来超过一半的收入，但不会有重大变化：苹果计划保留 iPhone 15 的设计，同时增加 Pro 版本的屏幕尺寸，普通型号将获得 iPhone 15 Pro 系列现有的多功能操作按钮，并将新增一个专门用于拍摄视频的按钮。

他表示， Apple Watch 将迎来升级，苹果计划至少推出一款全新外观的型号。更重要的是，苹果正在开发两项健康功能——血压监测和睡眠呼吸暂停监测，苹果希望借此将其智能手表推向新的高度。

此外，苹果坚信 Vision Pro 将会成为 2024 用户的关注焦点，并相信它可能会在几年内“成为其财务故事的重要组成部分”。

据称，苹果内部喜欢将其与 Apple Watch 进行比较，即前三代产品并不出色，直到第四代产品问世时才实现一鸣惊人。

目前，苹果零售店已经开始为 Vision Pro 做准备，这意味着这款定价 3499 美元的产品即将发售。

值得一提的是，虽然客户可以在线预订 Vision Pro，但用户更倾向于在实体店购买，而且 Vision Pro 早期仅在美国上市，并且就算在零售店购买也需要预约。

苹果 Vision Pro 采用 micro-OLED 屏幕，拥有 2300 万像素，单眼分辨率超过 4K。头显面罩和表带采用布衬和模块化设计，苹果表示它们可以弯曲以适应各种脸型和头型。

苹果 Vision Pro 有一个可提供 2 小时续航的外部电池，可以通过“柔软的编织电缆”连接，因此使用时可以放入口袋；搭载 M2 芯片以及全新的 R1 芯片，R1 芯片主要负责传输，还采用全新的操作系统 visionOS。