苹果与医疗科技公司 Masimo 之间的专利纠纷持续发酵，近期更是发展到 ITC 裁决苹果侵犯 Masimo 专利，可能导致 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 在美国禁售的地步。

根据最新消息，苹果正在探索多种解决方案，其中之一便是通过 watchOS 10 系统更新尝试规避 Masimo 专利。

根据此前报道，今年 10 月，ITC 裁定苹果手表的血氧传感器侵犯了 Masimo 的两项专利，涉及五项独立的专利侵权行为。目前该案件已进入为期 60 天的总统审查期，将于 12 月 25 日截止。拜登政府可以介入否决 ITC 的禁售令，但至今尚未采取行动。

早先报道提到，从美东时间 12 月 21 日下午 3 点开始，Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 将无法再从苹果美国官网购买，苹果零售店的库存将在 12 月 24 日售空之后不再补充。

此前有分析指出，苹果在应对这一事件方面有多种选择，包括修改 watchOS 操作系统以绕过 Masimo 的两项专利。彭博社最新的报道证实，苹果工程师正在“极速修改监测用户血氧水平的算法”，希望能够改变 Apple Watch“测定氧饱和度并呈现数据给用户的方式”。

报道称，这是“一项史无前例的高风险工程”。然而，Masimo 声称专利侵权主要涉及 Apple Watch 血氧传感器硬件层面。

苹果内部消息表明，该公司认为软件更新，而非更复杂的硬件改造，就足以让 Apple Watch 重新上架。但争议的核心专利主要与硬件相关，包括如何将光线发射到皮肤中以测量人体血液中的氧气含量。

苹果发言人向彭博社证实，公司正在“向负责产品重新上市审批的美国海关机构提交解决方案”。

Masimo 则表示，Apple Watch 的“硬件需要改变”，软件修复并不能解决问题。

目前尚不清楚软件更新能否满足美国海关的要求，也不确定何时才能推出，Apple Watch 的未来销售还存在一定的不确定性。